«Укрзализныця» запускает поезд Львов - Ужгород, который немного упростит жизнь туристам.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 14 декабря запускает региональный поезд №821/822 Львов – Ужгород, сообщила пресс-служба компании.

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Как отмечается в сообщении, поезд будет курсировать ежедневно с 14 декабря, а его график составлен таким образом, чтобы обеспечить удобную стыковку со скоростным поездом Киев – Славское.

В первый рейс поезд отправится со станции Львов 14 декабря в 11:00 и прибудет в Ужгород в 16:50. В обратном направлении поезд отправится со станции Ужгород 15 декабря в 12:45 и прибудет во Львов в 18:56.

Зимние маршруты «Укрзализныцы»

«Укрзализныця» назначила три дополнительных поезда на зимние праздники: №143/144 Киев - Ивано-Франковск - Ворохта; №149/150 Полтава – Ворохта и №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск.

С 18 декабря компания возобновляет курсирование пассажирского поезда №357/358 «Гуцульщина» сообщением Киев - Рахов.

Также на зимние праздники возобновляется курсирование поезда Николаев - Рахов.

Также в декабре компания возобновляет курсирование ряда поездов. В частности, возобновляется движение следующих поездов: №13/14 Киев - Солотвино (Тересва); №26/25 Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов; №58/57 Ковель - Одесса; №70/69 Мариуполь - Львов; №138/137 Хмельницкий - Лисичанск; №745/746 Киев – Славское.

Справка УНИАН об «Укрзализныце»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец