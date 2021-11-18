Украинцы возвращаются сегодня двумя группами в Запорожье и Киев.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что украинские туристы, которые застряли в Турции после смерти одного из товарищей, сегодня возвращаются на Родину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сообщил на онлайн-брифинге.

"По результатам работы, проведенной дипломатическими учреждениями Украины в Турции с компетентными органами этой страны, в частности с прокуратурой города Фетхие и турецкой судмедэкспертизой, нам удалось ускорить досудебное расследование дела и обеспечить быстрое и безопасное возвращение граждан Украины домой", - отметил Кулеба.

"Все граждане возвращаются сегодня двумя группами в Запорожье и Киев", - добавил министр.

Читайте также12 стран ЕС вообще не меняли правил въезда для украинцев после исключения Украины из "зеленого списка" – КулебаПо его словам, консульские должностные лица Украины в Турции продолжат "контролировать уголовное дело о смерти украинца".

Украинцы застряли в Турции

Как сообщал УНИАН, 15 октября группа украинских туристов отправилась в Турцию, где они пошли в поход по Ликийской тропе.

Через несколько дней мужчина, находившийся в составе группы, как заявила одна из туристок Ирина Громыко, совершил суицид.

Турецкая полиция открыла дело, из-за этого других членов группы не выпускали в Украину.

Автор: Виталий Саенко