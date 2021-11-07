Консульство обратилось к турецкой стороне с просьбой провести быстрое и беспристрастное расследование этого дела.

Украинские туристы, совершавшие пеший поход в Турции, не могут выехать из страны из-за смерти одного из членов группы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, консульство Украины в Анталии занимается делом украинских туристов, которые совершали пеший поход в Турции.

"Как известно, во время путешествия погиб один украинский гражданин", - добавил Николенко.

По его словам, консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, которые ведут расследование, а также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами.

"Турецкое следствие рассматривает версию самоубийства. В то же время до завершения всех следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции", - отметил спикер.

Украинское консульство обратилось к турецкой стороне с просьбой провести быстрое и беспристрастное расследование этого дела, а также предоставляет консультации украинским гражданам в контексте дальнейших шагов.

Как рассказала ранее в Facebook одна из туристок Ирина Громыко, 15 октября группа украинских туристов отправилась в Турцию, где они пошли в поход по Ликийской тропе. Через несколько дней один из членов группы покончил с собой. Из-за этого других членов группы не пускают на Родину.

При этом она утверждает, что якобы "был непосредственный свидетель трагедии (не член группы), у которого турецкая полиция не взяла ни показаний, ни хотя бы контактные данные".

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"Мы не смогли влететь по своим билетам, потому что стоит id запрет. Когда будут результаты - неизвестно. Сначала речь шла об 1 неделе, потом о 2, сейчас сроки вообще неопределенные. Пересечь турецкую границу не можем. Каждого дома ждут семья, дети, работа, которую я, например, вероятно потеряю, если не вернусь в ближайшую неделю. Мы вынуждены переезжать, меняем жилье с недорогого на еще более дешевое. Вводим другие средства экономии. Деньги уже заканчиваются", - написала Громыко.

Также в своем посту она писала, что украинское консульство на запросы и просьбы помочь отвечало, что "в данном случае помощь не предусмотрена законодательством" и что они не могут влиять на действия турецкой стороны.

Ранее другая участница группы Виктория Скрипка (Зинчук) рассказала, что местные украинские мигранты помогли туристам с поисками более дешевого жилья и нашли "человека, который согласился выступить в роли переводчика в суде и имел там знакомых".

"Не возлагайте надежды на помощь посольства Украины... Все, чем они помогли - предоставили номер платного адвоката со другого конца страны... На все остальное у них средства не предусмотрены", - написала Скрипка еще в субботу утром.

Как сообщал УНИАН, весной в горах Турции исчезла одесситка Яна Кривошея. Почти через месяц ее нашли мертвой неподалеку от вершины горы Геиксивриси. Погибшую украинку спасатели сняли со скал и доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти. По предварительной информации, женщина погибла, упав с отвесных скал.

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Авторы: Александр Топчий, Виталий Саенко