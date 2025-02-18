Местные власти охарактеризовали туризм последних дней на Этне как "дикий" и "чрезвычайно опасный".

В Италии тысячи туристов стекаются к горе Этна, чтобы посмотреть на впечатляющее извержение вулкана, когда лава затекает на снег. При этом некоторые люди блокируют улицы и не дают спасательным службам добраться до тех, кто нуждается в помощи.

Как пишет The Guardian, глава региональной гражданской обороны Сицилии Сальво Кочина охарактеризовал туризм последних дней на Этне как "дикий" и "чрезвычайно опасный", предупредив, что однодневные туристы, привлеченные уникальными пейзажами, парковали свои машины вдоль узких улиц, мешая спасательным машинам.

При этом отмечается, что туристы практически полностью проигнорировали директиву мэров городов на склонах вулкана оставаться на расстоянии не менее 500 метров от лавы.

Видео дня

Сотни видеороликов с однодневными экскурсантами, которые добрались до этого района, стали вирусными в минувшие выходные, показывая посетителей всего в нескольких сантиметрах от потока лавы, который, медленно спускаясь по заснеженному склону, растопил снег и образовал ручей.

"Я видел много фотографий и видео людей, находящихся в опасной близости от границы, даже катающихся на лыжах. Хотя это визуально поражает, это подвергает их серьезным рискам, поскольку лава, взаимодействуя со снегом, может мгновенно испарить его и, высвобождая тепловую энергию, сильно швырять осколки или камни", – сказал мэр расположенного неподалеку города Бельпассо Карло Капуто.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце января 2025 года горнолыжный курорт в Италии охватил хаос после того как блогерша разрекламировала его в TikTok.

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