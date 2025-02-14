Запрет касается организованных туристических поездок, но граждане все что могут ехать туда самостоятельно.

Латвия хочет ограничить туристические поездки своих граждан в Россию и Беларусь из-за угрозы от вражеских спецслужб. Об этом сообщает Politico.

В четверг парламент Латвии начал рассматривать законопроект, который запрещает туристическим агентствам предоставлять туристические услуги на территории России и Беларуси. Все из-за рисков нарушений прав граждан Латвии в этих странах, а также угрозы их вербовки в качестве шпионов.

"Поездки в Россию и Беларусь сейчас являются вопросом безопасности. Мы не можем допустить, чтобы и в дальнейшем организовывались поездки на отдых, и автобусы, наполненные нашими гражданами, ехали в страны, которые открыто выражают желание оккупировать Латвию", - говорит Гатис Лиепинш, депутат от партии "Новое единство", которая инициировала закон.

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По словам депутата, в прошлом году Россия арестовала 30 граждан Латвии, а возможности латвийских институтов помочь в таких случаях "очень ограничены".

Туристы из России в Европе

Как писал УНИАН, в прошлом году количество поездок из России в Европу значительно сократилось. Всего зафиксировано 600 тысяч рейсов из РФ, что почти в 17 раз меньше, чем в 2019 году. Чаще всего российские путешественники в Европе посещали страны Балтии, а также Норвегию и Польшу - все эти страны до сих пор имеют открытые наземные пункты пропуска с РФ.

Из-за отсутствия прямых авиарейсов, чтобы добраться в Западную Европу, россияне часто пользовались транзитными узлами - летели через Турцию, ОАЭ, Катар, Эфиопию, Китай, Сербию, Бахрейн и Марокко.

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