В Пирогово представлены все этнографические регионы Украины с особенностями архитектуры, ландшафта и предметов быта начиная с 16 века.

В Киеве в Национальном музее архитектуры и быта Украины "Пирогово" собираются отреставрировать экспонаты.

Как сообщается в сюжете ТСН, модернизацию музея проведут для привлечения большего количества туристов.

В рамках реализации этого плана Минкультуры подписало с меценатами меморандум о возрождении музея.

Читайте такжеВ Киеве суд запретил строительство ЖК возле музея Пирогово

Музей под открытым небом в Пирогово занимает площадь более 130 гектаров. Там представлены все этнографические регионы Украины с особенностями архитектуры, ландшафта и предметов быта начиная с 16 века. Также он считается крупнейшим музеем в Европе под открытым небом.

Стоимость работ по реставрации пока неизвестна, ведь проект еще разрабатывают. Планируется восстановить уникальные дома, мельницы и коммуникации в музее. Начать планируют с ворот, где до конца года должен появиться обустроенный вход и паркинг.

"У нас серьезные сейчас проблемы - это коммуникации. И до тех пор, пока у нас не будут сделаны все канализационные, водные... 50 лет здесь ничего не делалось из капитальных ремонтов", - отметила и.о. гендиректора музея Оксана Повякель.

Как написал Ткаченко в своем Telegram-канале, музей является туристическим магнитом всей страны и поддерживает украинские традиции.

"Главная идея – сделать его более посещаемым, модерновым, современным. Местом, где постоянно будут бурлить события и которое стоит сохранить для будущих поколений. В том числе для осознания собственной идентичности", - написал Ткаченко.

Он отметил, что музей "Пирогово" является уникальным и олицетворяет в себе сохранение нашего наследия XVI−XX века, воссоздавая аутентичные регионы Среднего Приднепровья, юга Украины, Слобожанщины, Полтавщины, Полесья, Карпат.

"Теперь мы сообща сможем оживить это место, превратив в невероятную туристическую дестинацию как для жителей Украины, так и иностранцев. Начнем с работ над входной группой, на очереди − инфраструктурные вопросы и коммуникации. Музей народной архитектуры и быта должен находиться в списках к обязательному посещению путешественников. И мы будем способствовать этому", - подчеркнул Ткаченко.

Музей Пирогово: как добраться

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – архитектурно-ландшафтный комплекс всех историко-этнографических регионов Украины. Музей под открытым небом, основанный 6 февраля 1969 года, раскинулся на южной окраине Киева.

Сегодня на его территории установлено около 300 памятников народного строительства. Фонды музея насчитывают около 100 тыс. самых разнообразных экспонатов.

Читайте такжеНастоящий лес посреди города: изолируемся в Голосеевском лесу в любое время года

Доехать до музея Пирогово можно троллейбусом №11 от станции метро "Выставочный центр", маршрутками №507 от железнодорожного вокзала, №496 от ст. м. "Лукьяновская", №576 от ст. м. "Академгородок".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий