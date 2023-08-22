Участники "Движения полотенец" опасаются, что прибрежный бизнес может вытеснить местных жителей с греческих пляжей.

Идиллические пляжи на греческих островах стали настоящим полем битвы между местными жителями и прибрежными заведениями, которые установили на берегу дорогие шезлонги, вытеснив горожан с их привычных мест отдыха.

Как сообщает The Independent, в рамках кампании, получившей название "Движение полотенец", люди начали устраивать марши вдоль греческих пляжей, протестуя против того, чтобы платные шезлонги занимали лучшие места на песочных берегах. Также люди устраивали сидячую забастовку на пляже.

Движение началось на Паросе и теперь распространилось на Наксос: более 5 тысяч человек присоединились к группе в Facebook "Спасите пляжи Наксоса СЕЙЧАС!".

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В Греции пляжи являются общественными местами, но такие предприятия, как рестораны, отели и бары, могут арендовать площади под своих клиентов. Некоторые местные жители утверждают, что предприятия не только "разрастаются" дальше, чем им разрешено, но и выставляют невероятно высокие цены. Например, на одном из пляжей Пароса зонтик и два шезлонга можно арендовать за 60 евро в день, а понежиться на солнышке в "VIP-зоне" обойдется уже в 120 евро в сутки.

"Мы заявляем о нашем праве на общественное пространство, нашем праве пользоваться нашими пляжами, на которые посягают жадные, социально безответственные бизнесмены, которые полностью занимают пляжи или превышают их пределы в 100 раз больше площади, которую они арендуют по закону", – говорится в заявлении группы Save Paros Beaches для Metro.

Как рассказал The New York Times 70-летний житель Пароса Николя Стефану, местные жители "чувствуют, что нас вытесняют с острова". Он также заявил, что существуют "огромные расхождения" по поводу того, какую площадь должны занимать эти предприятия, и какую они занимают на самом деле: NYT сообщила, что в прошлом году было официально арендовано 7 186 квадратных метров местных пляжей, но по факту было занято 18 800 квадратных метров пляжного пространства.

"Даже пять лет назад я мог пойти на любой пляж и просто насладиться природой, насладиться песком, насладиться водой, тишиной. Теперь они забиты шезлонгами и зонтиками, и даже нет места, чтобы положить полотенце или стул или просто прийти посидеть на песке", – рассказал Ронит Нешер, который несколько лет назад переехал жить на Парос.

Пляжные войны в Европе

Греция – далеко не единственное место в Европе, где местные жители не рады нашествию туристов и оккупации пляжей бизнесом. Так, в итальянском регионе Апулия разразилась волна народного гнева после того, как некоторые частные пляжи начали запрещать людям приносить с собой еду. Таким образом они хотят побудить отдыхающих тратить деньги в своих собственных пляжных барах.

Тем временем, на популярных среди иностранных туристов пляжах Кала Морланда и Кола Бута на острове Майорка (Испания) начали появляться фейковые таблички на английском языке, предупреждающие об опасности, которой на самом деле не существует. Так местные хотят отпугнуть иностранных туристов.

А вот на пляжах Каталонии вспыхнула война между нудистами и людьми в купальниках. Местные любители отдыхать голышом жалуются, что все больше туристов занимают их пляжи, при этом еще и фотографируя нудистов и выкладывая снимки в интернет.

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