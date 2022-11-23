Эти деньги нужно будет потратить на покупку пустующего жилья, в котором новые владельцы обязуются постоянно проживать.

Власти живописного городка Презичче в регионе Апулия (Италия) заплатят до 30 тысяч евро тем, кто решится приобрести там пустующее жилье для постоянного проживания.

Как пишет CNN, эти деньги нужно будет потратить именно на покупку пустующего жилья: дома, выставленные на продажу в рамках этого предложения, стоят от 25 тысяч евро. Как и другие дешевые объекты недвижимости, выставленные на продажу по всей Италии, они давно заброшены своими первоначальными владельцами, потому также потребуется вложиться в ремонт.

Власти Презичче надеются, что такое денежное поощрение вдохнет новую жизнь в их опустевший город, где с каждым годом новорожденных становится все меньше.

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"В историческом центре есть много пустующих домов, построенных до 1991 года, которые мы хотели бы снова увидеть живыми с новыми жителями. Жаль видеть, как наши старые районы, полные истории, прекрасной архитектуры и искусства, медленно пустеют", – пояснил член местного совета Альфредо Палезе.

Детали сделки в настоящее время дорабатываются, но власти готовы запустить программу уже в ближайшие недели.

"Мы будем предлагать до 30 тысяч евро людям, желающим переехать сюда и купить одно из этих заброшенных жилищ. Общее финансирование будет разделено на две части: часть пойдет на покупку старого дома, а часть – на его ремонт, если это необходимо", – пояснили в мэрии.

В качестве дополнительного бонуса новые жители Презичче получат невероятное расположение в окружении природы района Саленто, на пятке итальянского сапога, недалеко от чистых пляжей и бирюзовых вод Санта-Мария-ди-Леука.

Как сообщал УНИАН, ранее Румыния, Болгария и Албания были признаны самыми дешевыми странами Европы для жизни в 2023 году, куда иностранцам будет выгодно переехать.

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