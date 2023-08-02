Власти страны готовы предоставить пострадавшим туристам одну неделю бесплатного отпуска на острове Родос в качестве компенсации.

Греция предоставит туристам, чей отпуск был прерван лесными пожарами на популярном курортном острове Родос, неделю бесплатного отдыха.

"Всем тем, чей отпуск был прерван из-за лесных пожаров, правительство Греции в сотрудничестве с местными властями предложит одну неделю бесплатного отдыха на Родосе следующей весной или следующей осенью", – заявил 2 августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Politico.

При этом он отметил, что сейчас остров уже "вернулся в нормальное состояние".

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Лесные пожары в Греции летом 2023

В июле 2023 года популярную среди туристов со всего мира Грецию охватила экстремальная жара. В этом году высокая температура в стране держалась дольше всего за все время наблюдений за погодой в июле, достигая +46 градусов Цельсия.

За то время, что Греция страдала от жары, там вспыхнуло более 600 пожаров, охватив примерно 10% острова Родос. Из-за этого оттуда пришлось эвакуировать рекордные 20 тысяч человек.

Адкая жара в Европе 2023

Стоит отметить, что Греция – далеко не единственная страна европейского Средиземноморья, пострадавшая из-за экстремальной жары и лесных пожаров. Также под удар стихии попали такие традиционные летние направления, как Италия, Испания, Португалия и Турция.

При этом, по мнению экспертов, летняя экстремальная жара в Европе в ближайшие годы станет обычным явлением, что заставит туристов отказаться от привычного отдыха. Уже сейчас путешественники начинают выбирать более прохладные страны и отказываться от отдыха летом.

В то же время некоторые страховые компании уже начали предлагать путешественникам туристические страховки на случай экстремальных температур и волн жары.

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