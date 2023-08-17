Испанцы решили очистить пляжи от иностранцев с помощью фейковых табличек с предупреждениями об опасности.

На популярных среди иностранных туристов пляжах Кала Морланда и Кола Бута на острове Майорка (Испания) начали появляться фейковые таблички на английском языке, предупреждающие об опасности, которой на самом деле не существует.

В частности, на некоторых плакатах утверждается, что на том или ином пляже туристам стоит остерегаться медуз, скальных обвалов или загрязнения воды сточными водами, в то время как другие утверждают, что пляж закрыт или что до него нужно идти почти за три часа, несмотря на то, что на самом деле до него всего 90 метров, пишет The Independent.

На табличках можно заметить, что предупреждения написаны на английском языке. Однако рядом есть также текст мелким шрифтом на местном диалекте, который дает несколько иную картину.

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Так, под изображением пловца в окружении медуз написано: "Открытый пляж. Не для медуз или иностранцев".

Другой плакат, предупреждающий о камнепаде, указывает, что на самом деле оползня нет, а главная опасность здесь связана с переполненностью.

Уже известно, что эти таблички – работа общественной группы Manacor Caterva, выступающей против чрезмерного туризма. Поделившись изображениями знаков в Twitter/X, группа написала, что таким образом она проводила кампанию против "узурпации бухт" Балеарских островов.

"Узурпация бухт – это еще одно выражение того, как капитализм использует такую экономическую деятельность, как туризм, доводит ее до крайности, беспрепятственно осушает землю и извлекает максимальную прибавочную стоимость с рабочих", – говорится в заявлении группы, текстом которого располагает Majorca Daily Bulletin.

Как сообщал УНИАН, ранее на 28 пляжах трех самых популярных курортов Балеарских островов (Ибица, Майорка и Менорка) запретили курение.

Тем временем, в муниципалитете Муро на Майорке решили штрафовать на 900 евро туристов, которые будут прыгать в море с причалов.

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