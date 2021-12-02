В декабре из Украины в один из польских городов можно будет добраться двумя поездами.

"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда в Польшу, один начнет курсировать с 11 декабря, а второй – с 12 числа.

Назначены поезда "Одесса – Перемышль" и "Львов – Перемышль", говорится в Telegram-канале "УЗ".

"Поезд №36/35 "Одесса – Перемышль" будет курсировать ежедневно с 11 декабря и будет отправляться из Одессы в 18:22, прибывая до конечной станции в 09:02. Из Перемышля поезд будет отправляться в 18:59 и прибывать в Одессу в 10:54", – отметили в "Укрзализныце".

Читайте также"Укрзализныця" с 4 ноября возобновляет курсирование поезда "Киев-Варшава"Поезд из Львова в Перемышль (№89/90) начнет курсировать с 12 декабря. Он должен выехать из украинского города в 16:20, а прибыть на конечную остановку в 18:19. Время отправление из Перемышля – 10:18, а время прибытия во Львов – 13:45.

Напомним, в ночь с 14 на 15 марта 2020 года пассажирское железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей было остановлено для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. С октября 2021-го движение пассажирских поездов между странами возобновили.

Ранее из Украины в Польшу можно было попасть такими поездами: скоростные №705/716 и 715/706 "Киев – Перемышль"; №36 "Одесса – Перемышль"; №67 "Киев – Варшава"; №51 "Львов – Вроцлав"; беспересадочные вагоны "Киев – Вроцлав".

Автор: Екатерина Присяжнюк