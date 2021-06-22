Поезд будет курсировать через 23 станции, в частности, Покровск, Межевая, Просяная, Чаплино и другие.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) с 24 июня запускает региональный поезд № 826 Днепр - Авдеевка, благодаря которому жители Донецкой области смогут добираться в Днепр, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика.

«Продолжаем восстанавливать железнодорожное сообщение между регионами. На этой неделе запускаем региональный поезд Днепр - Авдеевка. Благодаря ему жители Донецкой будут иметь удобное сообщение с Приднепровьем», - цитирует пресс-служба его слова.

Отмечается, что новый поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды. Кроме этого, поезд не будет курсировать 27, 28, 29, 30 и 31 июля этого года в связи с проведением сезонных ремонтных работ на путях.

Согласно сообщению, поезд Днепр - Авдеевка будет отправляться в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23. Обратно поезд № 825 Авдеевка - Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43.

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Он будет курсировать через 23 станции, в частности, Покровск, Межевая, Просяная, Чаплино и другие.

Напомним, «Укрзализныця» назначила 21 дополнительный поезд на ближайшие полторы недели, на которые выпадают выходные дни в честь Троицы и Дня Конституции.

«Укрзализныця» на июнь назначила 11 дополнительных поездов к морю - в Одессу, Бердянск и Геническ.

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Автор: Денис Прядко