Ради удобства пассажиров “Укрзализныця” (УЗ) с 6 июля ускоряет ежедневный поезд №227/228 Киев-Бердянск, теперь он будет находиться в пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем раньше.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
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Указанный поезд будет отправляться из столицы в 19:19 и прибывать на азовский курорт в 10:40. Сейчас поезд отправляется из Киева в 16:13, прибывает в Бердянск в 10:05 следующего дня.
Изменения графика коснулись и обратного маршрута поезда №228 Бердянск - Киев.
“Он будет отправляться по старому расписанию в 17:22 и прибывать в Киев в 9:18 — на 37 минут раньше, чем по предыдущему расписанию”, - сказано в сообщении.
Также УЗ сообщила об изменениях в перечне остановок поезда.
"Остановка на станции Днепр-Лоцманская будет отменена, вместо нее в обоих направлениях поезд будет следовать через станцию Днепр-Главный. Также прибытие и отправка по станции им. Тараса Шевченко в направлении из Бердянска в Киев будет раньше — в 05:54-05:57 (вместо 05:55-06:15)”, - сообщили в компании.
«Укрзализныця» и ее сообщение
С 1 июля «Укрзализныця» возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией. В частности, восстановлено ежедневное курсирование поездов №960/961 и №962/963 Кошице – Мукачево – Кошице.
2 июля, «Укрзализныця» запустила фирменный скоростной поезд «Интерсити» (№747 / 748) сообщением Киев – Тернополь.
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