Теперь он будет находиться на пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем раньше.

Ради удобства пассажиров “Укрзализныця” (УЗ) с 6 июля ускоряет ежедневный поезд №227/228 Киев-Бердянск, теперь он будет находиться в пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем раньше.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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Указанный поезд будет отправляться из столицы в 19:19 и прибывать на азовский курорт в 10:40. Сейчас поезд отправляется из Киева в 16:13, прибывает в Бердянск в 10:05 следующего дня.

Изменения графика коснулись и обратного маршрута поезда №228 Бердянск - Киев.

“Он будет отправляться по старому расписанию в 17:22 и прибывать в Киев в 9:18 — на 37 минут раньше, чем по предыдущему расписанию”, - сказано в сообщении.

Также УЗ сообщила об изменениях в перечне остановок поезда.

"Остановка на станции Днепр-Лоцманская будет отменена, вместо нее в обоих направлениях поезд будет следовать через станцию Днепр-Главный. Также прибытие и отправка по станции им. Тараса Шевченко в направлении из Бердянска в Киев будет раньше — в 05:54-05:57 (вместо 05:55-06:15)”, - сообщили в компании.

«Укрзализныця» и ее сообщение

С 1 июля «Укрзализныця» возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией. В частности, восстановлено ежедневное курсирование поездов №960/961 и №962/963 Кошице – Мукачево – Кошице.

2 июля, «Укрзализныця» запустила фирменный скоростной поезд «Интерсити» (№747 / 748) сообщением Киев – Тернополь.

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Автор: Павел Степанец