В частности, речь идет о Китае, Вьетнаме, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурге и Эстонии.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил о подготовке отмены требования предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 во время возвращения из 12 стран.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики Украины.

В частности, отмена тестирования произойдет для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Условия возвращения в Украину из-за рубежа

22 марта 2021 года Кабинет министров Украины изменил правила въезда в страну. Теперь все без исключения пассажиры, прибывающие в Украину из любых других стран, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. При этом для иностранцев и граждан Украины действуют несколько разные правила:

Для пересечения границы Украины иностранцам нужен отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения госграницы. Без наличия результата теста иностранцу должны отказать в посадке на самолет в стране отбытия. Иностранцы не имеют права заменить тестирование самоизоляцией.

У граждан Украины, въезжающих в страну, есть два варианта: сдать тест на коронавирус в стране отбытия не более чем за 48 часов до пересечения госграницы или же отправиться по прилету домой на двухнедельную самоизоляцию с использованием приложения «Дій вдома», с возможностью досрочного прекращения карантина при наличии отрицательного результата теста. Это правило распространяется и на иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.

Также министр напомнил, что с 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования, такое обязательство отменило для украинцев правительство Турции.

"Доступность путешествий за границу постепенно восстанавливается для украинского туриста. Декларация о намерениях, которая в начале мая была подписана между Украиной и Турцией, имеет первые результаты. Мир уже не будет таким, как раньше. Однако, если мы можем, придерживаясь безопасностных норм, хотя бы частично возвращаться к привычным когда-то реалиям - этим стоит пользоваться", - заявил Ткаченко.

Согласно турецким сообщению авиаперсонала (NOTAM) в отношении рейсов до Турции, решение вступит в силу 15 мая в 00:00 по киевскому времени.

Условия въезда в Турцию для граждан Украины

27 апреля Украина и Турция подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли, который среди прочего ослабляет условия путешествий между странами в период андемии.

С 15 мая граждане Украины смогут путешествовать в Турцию без справок о негативном ПЦР-тесте.

Остается в силе требование заполнить специальную форму перед вылетом. В ней необходимо указать свои паспортные данные, рейс и место жительства в Турции. После заполнения данных система генерирует Hes-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. С помощью Hes-кода власти контролируют, имел ли человек контакт с больным COVID-19, и если это произошло – информирует туриста.

За 72 часа до прилета в Турцию пассажиры должны распечатать заполненную анкету или скачать на устройство (смартфон, планшет и тому подобное). Также пассажиры должны предъявить распечатанную анкету или скачанную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.

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Авторы: Марина Григоренко, Виталий Саенко