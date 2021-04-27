Особенности самоизоляции по-украински: два часа на прогулки и почти безболезненное досрочное освобождение на свободу

Пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в формат путешествий, к которому мы все привыкли. И один из нюансов, характерных для зарубежных поездок в период жестких карантинных ограничений во всем мире – это требование сдавать ПЦР-тест на коронавирус или идти на самоизоляцию по возвращению домой. УНИАН.Туризм на своем опыте расскажет, как попасть в Украину после отдыха за границей, быстро пойти на самоизоляцию и еще быстрее (и почти безболезненно, если учитывать саму процедуру тестирования) из нее выйти.

Украина – едва ли не дольше всех, по сравнению с многими другими странами, воздерживалась от введения требования наличия отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус абсолютно для всех, кто въезжает на территорию страны из-за рубежа. В течение длительного времени в Украине действовало разделение других стран на «красную» и «зеленую» зону. В зависимости от того, в какой зоне находилась страна вылета, определялось, нужно ли по прибытию в Украину идти на самоизоляцию или делать ПЦР-тест на коронавирус, или же можно просто свободно въехать без дополнительных условий.

Однако 22 марта 2021 года Кабинет министров Украины изменил правила въезда в страну. Теперь же все без исключения пассажиры, прибывающие в Украину из любых других стран, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. При этом для иностранцев и граждан Украины действуют несколько разные правила:

Для пересечения границы Украины иностранцам нужен отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенный не более чем за 72 часа до пересечения госграницы. Без наличия результата теста иностранцу должны отказать в посадке на самолет в стране отбытия. Иностранцы не имеют право заменить тестирование самоизоляцией.

У граждан Украины, въезжающих в страну, есть два варианта: сдать тест на коронавирус в стране отбытия не более чем за 48 часов до пересечения госграницы или же отправиться по прилету домой на двухнедельную самоизоляцию с использованием приложения «Дій вдома» , с возможностью досрочного прекращения карантина при наличии отрицательного результата теста. Это правило распространяется и на иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.

Таким образом, на второй год пандемии и мне в конце концов довелось узнать, что же такое – самоизоляция. На самом деле, все оказалось не так страшно, как я ожидала – самоизоляции после возвращения из-за границы по-украински довольно лояльна, наших сограждан не запирают в специальных карантинных отелях, как это, к примеру, практикуют в Великобритании. Теперь поделюсь и с нашими читателями бесценным опытом.

Начну с того, что моя поездка, которую я запланировала еще до введения этого требования, длилась всего четыре дня. Поэтому я однозначно отбросила вариант со сдачей теста в стране вылета перед полетом домой. Поскольку поездку я запланировала самостоятельно, на постороннюю помощь с поиском лаборатории для сдачи теста я не надеялась. И, честно говоря, не хотелось тратить на это лишнее время.

Как вариант – можно было сдать тест в аэропорту за несколько часов до вылета. В моем случае это была Турция, где подобная услуга стоит около 35 долларов, плюс-минус на уровне цен в частных лабораториях в Украине. Как я узнала, турецкие лаборатории в аэропортах довольно быстро делают тест – на все уходит где-то 4 часа, и больше всего времени занимает именно транспортировка образца к месту его анализа. Впрочем, чтобы быть уверенным – лучше сдавать тест как минимум за 6 часов до вылета, чтобы точно успеть получить бумажный результат, ведь только в таком виде его примут на украинской границе. Я решила, что не хочу на это тратить время.

Правила прохождения самоизоляции по возвращению в Украину из-за рубежа

1. Приложение «Дій вдома» (для Android, для Apple) я установила на смартфон еще до вылета из Украины, чтобы максимально быстро пройти всю процедуру в аэропорту по прибытию.

2. Как только наш самолет совершил посадку в Киеве, я подключилась к Интернету, включила приложение «Дій вдома» и дала согласие на все запросы, которые от него поступили. Пока я стояла в очереди на паспортный контроль – быстренько заполнила необходимую форму в приложении: свое имя, номер заграничного паспорта и номер мобильного телефона, на который должен прийти код активации приложения. Если есть время – можно начинать эту процедуру еще в самолете, пока ждете выхода из салона.

3. Далее нужно показать свой заграничный паспорт (иностранным гражданам с видом на жительство в Украине еще нужно иметь с собой документ, подтверждающий такое право) и активированное приложение сотруднику пограничной службы, который подтвердит правильность всех введенных данных.

4. После этого приложение предложит вам подтвердить место прохождения самоизоляции. Сделать это нужно уже тогда, когда вы будете у себя дома. На эту операцию у вас есть 24 часа с момента прохождения паспортного контроля. Это сделано главным образом для того, чтобы те пассажиры, которым от аэропорта еще нужно ехать до другого города, успели добраться до места самоизоляции.

5. Если вы не планируете отбывать дома двухнедельную самоизоляцию, ее можно прервать после получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус в сертифицированной украинской лабораторий (с полным перечнем можно ознакомиться по ссылке). К примеру, в аэропортах «Борисполь» и «Киев» тест можно сдать сразу после прохождения паспортного контроля, и это будет стоить в пределах 1000-1100 гривень, что не намного дороже, чем в большинстве частных лабораторий.

6. Я решила сдавать тест в лаборатории в своем доме. Я прилетела в Киев в 2:00 ночи, а тест сдала уже в 7:45. Результат был готов около 20:00 вечера в тот же день, поэтому моя самоизоляция завершилась менее чем за сутки.

И у нас осталось еще несколько важных вопросов, на которые стоит ответить.

Можно ли выйти сдать тест, если вы уже на самоизоляции? Оказывается, приложение «Дій вдома» позволяет прибывшим из-за рубежа гражданам покидать место самоизоляции в течение двух часов в сутки, причем не обязательно, чтобы это был лишь один выход. Можно выйти из дома и 5 раз. Главное – суммарно уложиться в два часа. Этого времени вам должно хватить на то, чтобы сходить в магазин за продуктами или в аптеку, вынести мусор, выгулять домашнее животное или, собственно, сдать тест на коронавирус в лаборатории. Главное – перед выходом из дома в приложении начать отсчет разрешенного на прогулку времени и обязательно остановить его после возвращения «на базу». Также во время таких прогулок все же просят максимально избегать контактов с посторонними людьми. Еще одно условие –ваш радиус прогулок должен ограничиваться 1 километром. Поэтому лучше узнайте перед поездкой, есть ли в этом радиусе лаборатория, где можно сдать тест. Если ее нет рядом – лучше сдать тест в аэропорту.

Каким образом прерывается самоизоляция после получения отрицательного результата теста?

Чтобы избежать подделок, результат вашего теста в приложение «Дій вдома» вносите не вы сами, а лаборатория. Происходит все таким образом:

лаборатория, непосредственно выполнившая исследование, должна внести результат в электронную систему Центра общественного здоровья Украины;

данные, внесенные лабораториями, автоматически синхронизируются с сервисом «Дій вдома»;

о возможности прекращения самоизоляции вы будете проинформированы соответствующим уведомлением сервиса «Дій вдома».

Важный момент: при сдаче теста в лаборатории в форме нужно отметить номер телефона, который был использован для установки приложения «Дій вдома».

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Как видим, процедура возвращения в Украину из заграничного путешествия не так уж страшна, как казалось. Да, есть дополнительные неудобства и лишние финансовые затраты. Но что поделаешь, такие сейчас реалии. С другой стороны, сама процедура самоизоляции довольно абсурдна, ведь у человека на карантине в том формате, который действует в Украине, еще вполне легально остается куча возможностей по дороге домой из аэропортов или во время регулярных прогулок обменяться с кем-то частичкой коронавируса.

Марина Григоренко

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