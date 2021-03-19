Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что правительство в ближайшее время рассмотрит вопрос о введении требования для всех иностранцев иметь отрицательный результат ПЦР-теста при въезде в Украину.
Читайте такжеНидерланды изменили требования для украинских туристов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
Отвечая на вопрос, когда Украина будет требовать от въезжающих на территорию Украины, справку об отсутствии заболевания COVID-19, Степанов отметил, что министерством "уже вынесены на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривают".
"Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен, и все граждане других стран, въезжающие в Украину, независимо от уровня заболеваемости в их странах, должны будут предоставить справку, что не более чем за 48 часов, когда они въехали, сделали тест ПЦР и имеют отрицательный этот тест", - сказал министр.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны: после возвращения из США и Испании уже не нужно идти на самоизоляцию
- Исландия открывается для всех вакцинированных туристов
- Еврокомиссия представила проект цифровых COVID-сертификатов для путешествий
- "Укрзализныця" пока не будет ограничивать движение поездов через Киев и Львов
- В Финляндии вводят обязательное тестирование на COVID-19 на границе
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.