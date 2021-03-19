Министр здравоохранения отмечает, что министерство уже предложило правительству внести изменения в соответствующее постановление.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечает, что правительство в ближайшее время рассмотрит вопрос о введении требования для всех иностранцев иметь отрицательный результат ПЦР-теста при въезде в Украину.

Читайте такжеНидерланды изменили требования для украинских туристов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Отвечая на вопрос, когда Украина будет требовать от въезжающих на территорию Украины, справку об отсутствии заболевания COVID-19, Степанов отметил, что министерством "уже вынесены на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривают".

"Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен, и все граждане других стран, въезжающие в Украину, независимо от уровня заболеваемости в их странах, должны будут предоставить справку, что не более чем за 48 часов, когда они въехали, сделали тест ПЦР и имеют отрицательный этот тест", - сказал министр.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Татьяна Поляковская