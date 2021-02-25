В этом году в Софии состоится заседание туристической рабочей группы.

Украина и Болгария решили возобновить работу совместной рабочей группы по туризму.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины.

В частности, 24 февраля состоялась рабочая встреча в режиме онлайн председателя Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив с вице-премьер-министром, министром туризма Болгарии Марьяной Николовой.

"Было договорено возобновить работу украинско-болгарской рабочей группы по вопросам туризма и провести ее заседание в 2021 году в Софии", - говорится в сообщении.

Также стороны определили основные направления двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу и проведение бизнес-форумов в сфере туризма между двумя государствами.

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Как сообщал УНИАН, гражданам Украины разрешили въезд в Болгарию до 30 апреля при условии наличия справки об отрицательном результате теста на COVID-19. ПЦР-тест нужно сделать за 72 часа до пересечения болгарской границы.

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Автор: Виталий Саенко