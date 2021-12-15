Сейчас в стране подтверждено 27 случаев заражения "Омикроном".

Правительство Италии ужесточило правила въезда в страну из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон". Ограничения коснутся даже вакцинированных жителей Евросоюза.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

"Те, кто прибывают в Италию из стран Европейского Союза и не прошли вакцинацию, должны будут оставаться на карантине в течение пяти дней и сделать тест на антиген за 24 часа или ПЦР-тест не более, чем за 48 часов до въезда. Тест также станет обязательным для вакцинированных", - пишет издание.

Читайте такжеВ Италии вступила в силу обязательная ковид-вакцинация для людей ряда профессийВводится и обязательное 10-дневная самоизоляция для непривитых путешественников из третьих стран, а также итальянцев, возвращающихся домой.

Вакцинированные путешественники должны при въезде в Италию предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда, или антиген-тест, сделанный не более чем 24 часов назад.

По данным издания, в Италии подтверждено 27 случаев заражения "Омикроном".

Штамм коронавируса "Омикрон": что известно

Новый вариант коронавируса B. 1. 1. 529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавирус греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

ВОЗ подтвердила, что требуется время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

По состоянию на 9 декабря в Украине не были выявлены случаи COVID-19, вызванные новым штаммом "Омикрон".

13 декабря в Великобритании зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Марта Гичко