В этом городе может выпасть до 15 сантиметров снега.

Если вы слышите о Марокко, то вряд ли сразу думаете о снеге. Однако как оказалось на горнолыжном курорте в Марокко в городе Ифран снег начинает падать с октября и может быть до апреля. Об этом пишет Express.

Отмечается, что Ифран является самым холодным городом Африки, который известен своим снегом, замерзшими озерами и горнолыжным спортом с низкими температурами, которые зимой могут опускаться до -11 градусов.

Также Ифран является рекордсменом по самой низкой температуре на всем африканском континенте. В частности, в феврале 1935 года в городе была зафиксирована минимальная температура -23,9°C.

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"Это не только самый холодный город Африки, но и один из самых чистых городов мира, который был назван вторым самым чистым городом мира в 2016 году за отличное качество воздуха, национальный парк и природные источники воды", - отметили в материале, ссылаясь на опрос MBC Times.

В то же время в Weather Spark рассказали, что самым холодным месяцем года в Ифране является январь, когда в среднем выпадает почти 15 сантиметров снега.

"Высота над уровнем моря, а также близость города к Атлантическому океану делают его очень холодным регионом - резкий контраст с теплой погодой на остальной территории страны, где в апреле в среднем около 21°C", - говорится в сообщении Thomas Cook.

Кроме того, в пустынных районах Марракеша и Уарзазата температура в июле может достигать 45°C.

В свою очередь в Ифране, несмотря на холодную погоду, можно встретить диких обезьян макак, которые ходят по национальному парку, королевскому дворцу, великолепным садам и озерам, которые замерзают в самые холодные месяцы.

"Ифран также отличается от других частей страны своей архитектурой. Французская альпийская архитектура городских зданий, шале и домов также похожа на ту, что вы найдете в Швейцарии, с высокими скатными крышами, фронтонами, сосновыми панелями, острыми крышами", - добавляют в Express.

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