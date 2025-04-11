Эксперт по туризму описала регион как "таинственно очаровательный", с древними городами и деревнями, которые захватывают воображение.

В то время как множество туристов едут в самые известные места Италии, этот очаровательный регион остается тщательно охраняемой тайной и окном в увлекательное прошлое южноевропейской страны.

Как пишет Daily Express, от древних пещерных жилищ до средневековых деревень, застывших во времени, путешественники, ищущие что-то действительно необычное, могут найти это в Базиликате - и все это вдали от толпы.

Джоанн Линн, руководитель европейских продуктов в Riviera Travel, описала регион как "таинственно очаровательный", с древними городами и деревнями, которые захватывают воображение.

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По ее словам, одна из его жемчужин - Матера, известная как один из старейших непрерывно населенных городов мира с доисторическими пещерными домами, высеченными в известняковой скале. Эти древние здания, некоторые из которых датируются тысячами лет, были преобразованы в бутик-отели, рестораны и музеи, предлагая туристам возможность остановиться и в полной мере оценить то, что ощущается как живая история.

"Исследуя узкие, извилистые улочки и пещеры Матеры, вы словно вернетесь назад во времени, а статус города как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО только усиливает его древнее очарование", - сказано в статье.

Для тех, кто предпочитает более отдаленные и горные приключения, Кастельмеццано не должна быть пропущена. Расположенная высоко в горах Доломити-Лукане, эта средневековая деревня выглядит так, будто она высечена прямо в скалах. Линн сказала:

"Здания в этой средневековой деревне выглядят так, будто они высечены в скалах, соединенные сетью ступеней, запутанных переулков и тенистых проходов".

Интересно, что деревня окружена впечатляющими, нетронутыми ландшафтами, что создает ощущение скрытого мира. Кастельмеццано остается в значительной степени неизведанным массовым туризмом, предлагая посетителям редкую возможность исследовать место, которое, кажется, застыло во времени.

"Пожалуй, самым ярким и жутким из всех городов Базиликаты является Крако, некогда процветающий средневековый центр, который застыл во времени после разрушительных оползней в 1960-х годах, - отмечает эксперт.

Сегодня он представляет собой музей под открытым небом и стал фоном для множества голливудских фильмов, включая "Страсти Христовы" и "Квант милосердия". Линн предложила:

"Совершите шаг в прошлое, посетив средневековый город-призрак Крако. Хотя он открыт для публики лишь частично, во время экскурсии загляните в окна заброшенных домов, и вы увидите столы и стулья, которые все еще стоят в том же положении, в котором они находятся уже более 60 лет - весь город кажется застывшим во времени".

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На одном из Канарских островов находится очаровательная приморская деревня, которая остается в значительной степени неизведанной типичными туристами.

Арриета, причудливый городок, расположенный в Арии, является скрытой жемчужиной Лансароте, которую часто упускают из виду отдыхающие, несмотря на то, что в апреле здесь температура достигает 24°C.

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