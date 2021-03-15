Возобновление полетов по 37 маршрутам отложено на май, июнь и июль.

Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнюю навигацию, которая начнется с переводом стрелок на летнее время 28 марта.

Об этом сообщает Аvianews.com.

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Возобновление полетов по 37 маршрутам отложено на май, июнь и июль.

Продажи билетов по еще шести направлениям закрыты. Речь идет о рейсах из Киева в Будапешт, Манчестер, из Херсона в Катовице, из Одессы в Афины, из Львова в Мемминген и Будапешт.

Сеть крупнейшего лоукостера Европы из Украины в апреле будет включать 13 направлений из аэропорта Борисполь. В список вошли Вена, София, Берлин, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Варшава, Вроцлав и Лондон.

Также с началом летнего расписания Ryanair планирует полететь из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим.

Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать, что сейчас авиакомпании очень динамично меняют расписание. При составлении графика они учитывают спрос на маршруте. На него влияет возможность путешествия в ту или иную страну с целью туризма, а также необходимость проходить карантин и сдавать тесты.

При этом европейское и украинское законодательство позволяет авиакомпаниям не выплачивать пассажирам компенсации за изменение расписания или отмену рейсов, если до вылета остается больше 2 недель.

Таким образом, если авиаперевозчик видит, что на маршрут продано мало билетов, он может отменить рейс и выплатить пассажирам только стоимость авиабилетов.

Коронавирус и убытки авиакомпаний

Авиакомпания "МАУ" по состоянию на октябрь 2020 года вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 миллионов долларов убытков и сократила 900 сотрудников.

SkyUp Airlines заявил об общей сумме убытков за первое полугодие 2020 года в более чем 30 миллионов долларов.

По состоянию на ноябрь 2020 года международный лоукостер Ryanair получил 411 миллионов евро убытков в первом полугодии 2020 года.

По итогам коронавирусного 2020 года Ryanair потерял около миллиарда евро.

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Автор: Елена Коваленко