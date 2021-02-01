Ryanair зафиксировал падение пассажиропотока по итогам квартала на 78%.

Лоукостер Ryanair отчитался по итогам третьего квартала 2021 финансового года и заявил, что убытки по итогам года, который заканчивается в марте, могут достичь почти €1 млрд.

Об этом говорится в отчете крупнейшего европейского бюджетного авиаперевозчика.

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Как говорится в отчете, пандемия COVID-19 крайне негативно сказалась на всей индустрии, а обнаружение нового штамма коронавируса в Британии в декабре прошлого года привело к повторному закрытию авиасообщения с королевством. В результате поправить ситуацию с рухнувшим пассажиропотоком не смогли даже рождественские праздники. В декабре лоукостер перевез всего 1,9 млн пассажиров, что на 83% ниже показателя декабря 2019 года.

При столь негативных условиях Ryanair зафиксировал падение пассажиропотока по итогам квартала на 78% — до 8,1 млн человек, а выручка компании составила всего €0,34 млрд против €1,91 млрд годом ранее. В итоге третий квартал финансового года лоукостер завершил с чистым убытком €306 млн.

По итогам всего финансового года компания рассчитывает перевести 26–30 млн пассажиров, при этом склоняется к тому, что этот показатель окажется ближе к нижнему порогу указанного диапазона. При таком раскладе убытки могут составить €850–950 млн.

Коронавирус и убытки авиакомпаний

Авиакомпания "МАУ" по состоянию на октябрь 2020 года вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 миллионов долларов убытков и сократила 900 сотрудников.

SkyUp Airlines заявил об общей сумме убытков за первое полугодие 2020 года в более чем 30 миллионов долларов.

По состоянию на ноябрь 2020 года международный лоукостер Ryanair получил 411 миллионов евро убытков в первом полугодии 2020 года.

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Автор: Елена Коваленко