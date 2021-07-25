Лидером посещений остается Польша.

Государственная пограничная служба Украины назвала ТОП-10 стран, куда чаще всего направлялись украинцы в первом полугодии, а также десятку стран, граждане которых чаще всего приезжали в Украину в этот же период.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что лидером среди украинцев остается Польша - за первое полугодие в соседнее государство ездили более 1,9 млн граждан.

Вторую позицию с ростом более чем в шесть раз (по сравнению с первым полугодием 2020 года) заняла Турция – 774,5 тыс. украинцев побывали в этой стране.

Читайте такжеТуристический бум после локдауна: СМИ узнали, чем Украина привлекла туристов из Саудовской Аравии

Третье место с двойным приростом и общим количеством в более 705 тыс. поездок граждан Украины занял Египет.

В десятку также вошли: Венгрия (свыше 671 тыс.), Россия (почти 372 тыс.), Румыния (почти 294 тыс.), Беларусь (более 114 тыс.), Словакия (более 112 тыс.), Молдова (почти 107 тыс.) и ОАЭ (почти 85 тыс.).

В отношении иностранных граждан, которые посещали Украину за первые шесть месяцев текущего года, то лидером стали граждане Молдовы (более 368 тысяч), России (свыше 198 тыс.), Румынии (более 109 тыс.), Беларуси (более 96 тыс.), Турции (более 93 тыс.), Польши (свыше 77 тыс.), Венгрии (почти 76 тыс.), Германии (свыше 39 тыс.), США (более 34 тыс.) и Израиля (свыше 26 тыс.).

Как ранее сообщал УНИАН, в июне премьер Денис Шмигаль заявил, что Украина по COVID-показателям вошла в "зеленую зону" ЕС.

В последние дни все больше стран начали открывать границы для украинских туристов. Так, 19 июля свои границы для граждан Украины открыла Латвия. Перед этим для украинцев открылись Дания и Бельгия.

Кроме этого, 19 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств должно в ближайшее время утвердить применение в Евросоюзе китайской вакцины CoronaVac, что также позволит въезд гражданам из третьих стран, привитых этой вакциной, в ЕС.

21 июля в СМИ появилась информация, что еще шесть стран Европы могут открыть свои границы для граждан Украины.

Автор: Павел Степанец