В июне Шмыгаль заявил, что Украина по COVID-показателям вошла в "зеленую зону" ЕС.

Еще шесть стран Европы могут открыть свои границы для граждан Украины.

Об этом говорится в публикации Европейской правды.

Ровно за две недели до решения Совета ЕС об открытии границ для украинцев было аналогичное решение по ряду других государств, в частности Молдовы, Армении и Азербайджана.

По аналогичному принципу те же страны ЕС откроют свои границы и для Украины.

Читайте такжеВ Украине хотят ужесточить правила въезда в страну для невакцинированныхРечь идет об Австрии, Исландии (Шенгенская зона), Испании, Люксембурге, Португалии и Нидерландах.

Гражданам Украины можно въехать в Нидерланды уже сейчас – однако с украинской справкой о вакцинации от коронавируса.

На днях, пишет издание, в аэропорту Амстердама также начнут пускать и невакцинированных украинских туристов – скорее всего, даже без тестов, как это сделали для Молдовы и других государств из "зеленой зоны".

Португалия и Люксембург позволять въезд при наличии отрицательного теста на COVID-19. Исландия будет пускать только вакцинированных отдыхающих или переболевших.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний разделяет страны на цветные "зоны риска" по эпидситуации.

Критериями отнесения к той или иной зоны есть количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней, количество сделанных тестов и процент положительных тестов за последнюю неделю. Эти показатели должны служить ориентиром для правительств стран в решениях относительно ограничений на пересечение границ.

В июне премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина по COVID-показателям вошла в "зеленую зону" ЕС.

В последние дни все больше стран начали открывать границы для украинских туристов. Так, 19 июля свои границы для граждан Украины открыла Латвия. Перед этим для украинцев открылись Дания и Бельгия.

Кроме этого, 19 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств должно в ближайшее время утвердить применение в Евросоюзе китайской вакцины CoronaVac, что также позволит въезд гражданам из третьих стран, привитых этой вакциной, в ЕС.

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Автор: Иван Бойко