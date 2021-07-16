Дания относит Украину к перечню стран "желтой" зоны по распространению коронавируса.

Королевство Дания с 17 июля открывается для въезда всех типов украинских граждан, в том числе туристов.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз как в старые-добрые времена. Въезд возможен со свежим отрицательным тестом + тест по прибытии. Страна за страной восстанавливаем действие безвиза с ЕС", - заявил Кулеба.

Дания относит Украину к перечню стран "желтой" зоны по распространению коронавируса.

Если человек путешествует самолетом, то второй тест можно сдать бесплатно сразу в аэропорту.

Также министр напомнил, что подробнее с условиями въезда украинцев в другие страны можно ознакомиться на сайте "Советы путешественникам от консульской службы МИД Украины"

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Автор: Виталий Саенко