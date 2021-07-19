Для въезда в Латвию необходимо иметь COVID-сертификаты о прививках или о том, что человек переболел COVID-19, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Латвия открыла границы для въезда украинских граждан.

Соответствующая информация размещена на сайте "Советы путешественникам от консульской службы" (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/).

"По информации Государственной пограничной службы Латвии, а также в соответствии со списком Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) Латвии, Украина внесена в список стран, которым отменены временные ограничения на необязательные поездки в Латвийскую Республику, в том числе с туристической целью", - говорится в сообщении.

В частности, по прибытию в Латвию, в случае, если граждане Украины имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС/ЕЭП, Швейцарии и Великобритании (о полном курсе вакцинации (Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna, Janssen) или о том, что лицо переболело СOVID-19) – такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и после прибытия в Латвию.

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Проверка действительности цифровых COVID-сертификатов осуществляется с помощью QR-кода: https://covid19sertifikats.lv/verify.

Официальные разъяснения подробно на латинском, английском и русском языках: https://covid19sertifikats.lv/Home/Answers.

"В случае отсутствия во время въезда в Латвию указанных выше COVID-сертификатов у граждан Украины, остается обязательным наличие отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения границы, или теста на антигены, проведенного не ранее, чем за 24 часа до пересечения границы. Такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции", - говорится в сообщении.

При этом, в случае отсутствия во время въезда в Латвию отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения границы, или теста на антигены, проведенного не ранее, чем за 24 часа до пересечения границы – сразу после прибытия в Латвию необходимо сделать тест. Самоизоляция не нужна.

Перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv (не раньше, чем за два дня до приезда). Гражданам Украины следует иметь при себе: действующий биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу, документальное подтверждение цели вашей поездки, подтверждение вашей финансовой состоятельности, полис медицинского страхования, который признается на территории стран ЕС.

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Автор: Виталий Саенко