14 июля Европейский Союз добавил Украину к рекомендованному списку третьих стран, для которых нужно снять ограничения на поездки в ЕС.

Бельгия открыла границы для украинцев согласно рекомендации Совета Европейского Союза.

Читайте такжеДания открывается для украинских туристов: названо единственное условие въездаОб этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Европейский Союз добавил Украину в рекомендованный список третьих стран, для которых следует снять ограничения на поездки в ЕС.

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Автор: Леся Лещенко