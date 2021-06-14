Эпидемическая ситуация в Украине начала отвечать критериям Евросоюза о "зеленой" зоне.
Как передает пресс-служба Офиса главы государства, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.
Как сообщил Шмыгаль, за минувшие сутки в стране было выявлено 420 новых больных COVID-19. Это самый низкий показатель за последний год.
"Все области Украины находятся в «зеленой» зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза, Украина также отныне вошла в «зеленую» зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", - отметил Шмыгаль.
Распределение Евросоюзом стран на "зоны риска"
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний разделяет страны на цветные "зоны риска" по эпидситуации.
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Критериями к отнесению к той или иной зоне являются количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней, количество сделанных тестов и процент положительных тестов за последнюю неделю. Эти показатели должны служить ориентиром для правительств стран в решениях относительно ограничений на пересечение границ.
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