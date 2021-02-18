Турция уже с марта постепенно начнет ослабление коронавирусных ограничений.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.
Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что планируют отменить комендантский час и карантин в выходные.
"Мы начинаем постепенный процесс нормализации с начала марта, разделив наши провинции на четыре категории в соответствии с критериями, установленными нашим Министерством здравоохранения", - сказал он.
Провинции поделят на категории с низким, средним, высоким и очень высоким риском в зависимости от уровня инфицирования и вакцинации. Решение о возобновлении очного обучения в стране будет принято в зависимости от случаев заражения и вакцинации в каждой провинции.
"Мы постепенно отменяем комендантский час, начиная с выходных, на основании уровня инфекции, вакцинации и других критериев в провинциях", - сказал президент.
Эрдоган объяснил решение тем, что март должен стать месяцем, когда Турция добьется больших успехов в плане вакцинации.
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Ситуация с карантином в Турции
- В ноябре прошлого года Турция ужесточила карантин, ограничив работу продуктовых магазинов, торговых центров и парикмахерских.
- В январе в стране начали массовую вакцинацию от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac Biotech.
- Уже в апреле власти Турции планирует начать туристический сезон.
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