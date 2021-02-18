Турция планирует отменить комендантский час и карантин в выходные.

Турция уже с марта постепенно начнет ослабление коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что планируют отменить комендантский час и карантин в выходные.

"Мы начинаем постепенный процесс нормализации с начала марта, разделив наши провинции на четыре категории в соответствии с критериями, установленными нашим Министерством здравоохранения", - сказал он.

Провинции поделят на категории с низким, средним, высоким и очень высоким риском в зависимости от уровня инфицирования и вакцинации. Решение о возобновлении очного обучения в стране будет принято в зависимости от случаев заражения и вакцинации в каждой провинции.

"Мы постепенно отменяем комендантский час, начиная с выходных, на основании уровня инфекции, вакцинации и других критериев в провинциях", - сказал президент.

Эрдоган объяснил решение тем, что март должен стать месяцем, когда Турция добьется больших успехов в плане вакцинации.

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Ситуация с карантином в Турции

В ноябре прошлого года Турция ужесточила карантин, ограничив работу продуктовых магазинов, торговых центров и парикмахерских.

В январе в стране начали массовую вакцинацию от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac Biotech.

Уже в апреле власти Турции планирует начать туристический сезон.

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Автор: УНИАН