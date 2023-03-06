7 марта могут быть очереди на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией.

Во вторник, 7 марта 2023 года, с 8:00 до 22:00 возможны технические перерывы во время пропуска пассажиров на границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией.

Это связано с тем, что завтра в странах ЕС планируется обновление информационных систем, используемых в пограничном контроле на внешних границах, говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Просим граждан учесть эту информацию при планировании поездки", – предупредили в Госпогранслужбе.

Отметим, что в перечне не упоминается соседняя с Украиной Румыния, которая также входит в Евросоюз. Вероятно, причина в том, что эта страна, в отличие от Польши, Словакии и Венгрии, пока не входит в Шенгенскую зону. Соответственно, порядок пересечения границы с Румынией несколько иной, хотя безвиз Украины с ЕС на нее тоже распространяется.

Условия въезда украинцев в Европейский Союз

Безвиз между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня 2017 года. С тех пор граждане Украины могут свободно пересекать европейскую границу при условии наличия действующего биометрического загранпаспорта.

В то же время после начала полномасштабной войны России в Украине страны ЕС разрешили украинцам находиться на своей территории дольше предусмотренных условиями безвиза 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Евросоюз принял решение отложить на 2024 год дату запуска системы информирования ETIAS для туристов из третьих стран, которая должна была заработать в конце 2023 года.

Кроме того, внедрение другой системы Евросоюза – EES (Система въезда/выезда), которая предусматривает более строгие биометрические проверки на границе для путешественников, перенесено с мая на конец 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.