Европейская система информации и авторизации путешествий предусматривает, что все посетители стран ЕС вне Евросоюза заранее регистрируются онлайн, платя 7 евро на три года

Евросоюз принял решение отложить дату начала действия системы информирования ETIAS для туристов, посещающих страны ЕС, которая должна была вступить в силу в конце 2023-го.

Как сообщает Independent, система должна была вступить в силу в ноябре, но Генеральный директорат по миграции и внутренним делам Еврокомиссии перенес эту дату на 2024 год.

Кроме того, внедрение другой системы Евросоюза – EES (Система въезда/выезда), которая предусматривает более строгие биометрические проверки на границе для путешественников, перенесено с мая на конец 2023 года.

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ETIAS

ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий) предусматривает, что все посетители стран ЕС вне Евросоюза заранее регистрируются онлайн, платя 7 евро на три года.

7 сентября 2018 года в ЕС одобрили платную авторизацию для туристов. Совет Европы принял постановление о создании Европейской системы информации о путешествии и авторизации (ETIAS).

Изначально планировалось, что обе системы будут запущены в 2021 году, но запуск был отложен из-за пандемии.

4 января 2022 года Евросоюз отложил запуск системы ETIAS.

Затем планировалось, что они вступят в силу в мае (для EES) и в ноябре (для ETIAS) в 2023 году.

Страны ЕС заявили, что не готовы к этому, а также выразили серьезные опасения по поводу последствий усиленных проверок на границе между Великобританией и Францией, где уже наблюдаются длинные очереди в пиковые часы.

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