В Париже начали демонтаж 200-тонных лесов возле шпиля Нотр-Дама (фоторепортаж)

Строительные леса установили еще до пожара, чтобы реставрировать шпиль собора.

В Париже строители начали демонтировать оплавленные после пожара строительные леса возле шпиля Нотр-Дама.

Об этом сообщает газета Le Monde в понедельник, 8 июня.

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Металлические конструкции весят около 200 тонн, они были установлены у шпиля для проведения реставрационных работ еще до пожара.

Для их демонтажа рабочим придется спустить поврежденную конструкцию на землю при помощи кранов. Ожидается, что работы продлятся все лето.

Как сообщал УНИАН, в Париже вечером 15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Нотр Даме - одном из самых знаменитых соборов в мире.

Готический католический собор был основан в 1162 году. Он считается одним из символов французской столицы и одной из главных достопримечательностей Парижа, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов со всего мира.

По настоящему широкую популярность Собор Парижской Богоматери получил благодаря одноименному историческому роману писателя Виктора Гюго, опубликованному в 1831 году.

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