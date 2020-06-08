В Париже начали демонтаж 200-тонных лесов возле шпиля Нотр-Дама (фоторепортаж)
В Париже строители начали демонтировать оплавленные после пожара строительные леса возле шпиля Нотр-Дама.
Об этом сообщает газета Le Monde в понедельник, 8 июня.
Читайте такжеПожар в Нотр-Даме: ровно год назад загорелся Собор Парижской Богоматери
Металлические конструкции весят около 200 тонн, они были установлены у шпиля для проведения реставрационных работ еще до пожара.
Для их демонтажа рабочим придется спустить поврежденную конструкцию на землю при помощи кранов. Ожидается, что работы продлятся все лето.
Как сообщал УНИАН, в Париже вечером 15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Нотр Даме - одном из самых знаменитых соборов в мире.
Готический католический собор был основан в 1162 году. Он считается одним из символов французской столицы и одной из главных достопримечательностей Парижа, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов со всего мира.
По настоящему широкую популярность Собор Парижской Богоматери получил благодаря одноименному историческому роману писателя Виктора Гюго, опубликованному в 1831 году.
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.