Украина просит у Маска Starlink для ударов по российским ракетным установкам

Беспилотники, оснащенные системой Starlink, могли бы поражать цели на расстоянии до 200 км вглубь территории России.

Украина добивается разрешения на использование дронов, оснащенных Starlink, против российских баллистических ракетных установок на расстоянии до 200 км вглубь России. Как пишет Financial Times, ссылаясь на свои источники, для этого потребуется одобрение Илона Маска.

Как пишет издание, Украине до конца года потребуются сотни ракет Patriot для перехвата российской баллистики. Киев ищет способ справиться с этой проблемой, запросив разрешение на использование Starlink на собственных ударных беспилотниках для более точного поражения ключевых российских целей.

Беспилотники, оснащенные Starlink, используют спутниковую сеть SpaceX для поддержания более прочной связи с операторами на больших расстояниях, чем обычные радиоканалы, и при этом менее уязвимы для обычных помех.

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Такие беспилотники уже доказали свою эффективность на поле боя внутри Украины. Если их можно будет развернуть за пределами украинской границы, они могут быть очень полезны в охоте на российские ракетные установки, считают аналитики.

По данным источников FT, на встрече Белом доме в июле президент Украины Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа поговорить с Маском о разрешении для Украины на использование Starlink для нанесения ударов по российским пусковым установкам баллистических ракет:

"По словам источников, Зеленский предложил Маску разрешить Украине использовать Starlink на беспилотниках дальнего действия на расстоянии до 200 км вглубь России, что включало бы инфраструктуру запуска баллистических ракет, системы управления и другие средства. Киев считал, что ограничение глубины этих ударов может побудить Маска одобрить запрос".

Однако Трамп не дал однозначного ответа и, по словам присутствовавших на встрече в Овальном кабинете, не поддержал этот план. Собеседники издания отметили, что, по их мнению, Маск не даст Киеву разрешения.

Ранее Маск поддержал широкое использование Украиной Starlink для связи и обороны. В то же время он не разрешил Украине использовать Starlink для нанесения ударов по территории России.

Украина и Россия ведут войну за космос

Как писал Forbes, Украина усиливает удары по российским объектам, связанным с военно-космической инфраструктурой. Речь идет не только о ракетных ударах по военным аэродромам, но и об атаках на предприятия и центры, обеспечивающие работу российской космической отрасли.

Одной из самых заметных целей стал ракетно-космический центр "Прогресс" в западной части России. Предприятие производит ракеты серии "Союз", которые используются для запуска космических аппаратов, в частности, российского аналога Starlink - спутников "Рассвет".

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