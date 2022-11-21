В список попали шесть стран Восточной Европы.

Румыния, Болгария и Албания признаны самыми дешевыми странами Европы для жизни в 2023 году.

Как пишет schengenvisainfo, при выборе страны для переезда важно учитывать также соотношение стоимости жизни качеству, и в этом контексте выбор может пасть на шесть стран Восточной Европы.

Самые дешевые страны Европы для жизни в 2023 году:

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1. Румыния. С одними из самых низких цен на проживание в Восточной Европе страна является популярным местом переезда для многих иностранцев по ряду причин: приветливые люди, дешевая еда, доступные достойные условия жизни и красивая страна. Ориентировочная стоимость жизни на одного человека в Румынии составляет 499 долларов в месяц без учета арендной платы за жилье. Месячная стоимость жилья в столице Бухаресте составляет 200-300 долларов в месяц, в других городах – 150-200 долларов, студио обойдется в среднем в 75 долларов. Коммунальные услуги обойдутся в среднем в 115 долларов, а месячный проездной – в 18 долларов. Минимальная зарплата в Румынии – 472 доллара. Самыми дешевыми для жизни городами Румынии являются Тимишоара, Клуж-Напока, Констанца и Сибиу.

2. Болгария. Если вы ищете недорогую сельскую недвижимость или роскошную городскую квартиру, вы гарантированно найдете в Болгарии то, что соответствует вашим потребностям и бюджету. Ориентировочная стоимость жизни на одного человека в Болгарии составляет около 506 долларов в месяц без учета арендной платы. Аренда жилья в столице Софии обойдется в среднем в 350-500 долларов в месяц, за ее пределами – 175-200 долларов. На коммунальные услуги в Болгарии в среднем уходит 110 долларов в месяц, месячный проездной стоит примерно 27 долларов, а минимальная зарплата здесь – 372 доллара. Самыми дешевыми для жизни городами Болгарии являются Велико Тырново, Пловдив, Варна и Бургас.

3. Албания. Захватывающая дух природа и доступные условия жизни сделали страну привлекательной для многих иностранцев. Ориентировочная стоимость жизни для одного человека в Албании составляет примерно 420 долларов в месяц без учета арендной платы. В столице Тиране месяц аренды жилья обойдется в среднем в 400 долларов, а в других городах – 150-250 долларов. Коммунальные услуги обойдутся в среднем в 80 долларов, а месячный проездной – в 11 долларов. Минимальная зарплата в Албании – 281 доллар. Дешевле всего в Албании жить в таких городах как Тирана, Дуррес, Саранда и Влера.

4. Чехия. Эта относительно небольшая страна имеет богатую и долгую историю, а еще она безопасна и доступна. Ориентировочная стоимость жизни на одного человека в Чешской Республике составляет 627 долларов (без учета аренды). Арендовать жилье в столице Праге можно за 350-800 долларов в месяц, в других городах – за 250 долларов. Коммунальные услуги обойдутся в среднем в 270 долларов, а месячный проездной – в 23 доллара. Минимальная зарплата в Чехии – 672 доллара. Самыми дешевыми для жизни городами Чехии являются Брно, Пльзень, Острава и Оломоуц.

5. Польша. Это одно из самых красивых и уникальных мест в Европе. Ориентировочные ежемесячные расходы на проживание на одного человека в Польше составляют 525 долларов без учета арендной платы. Аренда жилья в столице Варшаве обойдется в среднем в 400-700 долларов в месяц, за ее пределами – 200 долларов. На коммунальные услуги в Болгарии в среднем уходит 70-100 долларов в месяц, месячный проездной стоит примерно 24 долларов, а минимальная зарплата здесь – 655 долларов. Самыми дешевыми для жизни городами Польши являются Катовице, Белосток и Жешув.

6. Словения. Здесь красивые пейзажи, и в целом очень безопасно и чисто. Страна также имеет отличное положение в Европе, с удобным доступом в Австрию, Хорватию и Италию. Ориентировочная стоимость жизни на одного человека в Словении составляет 679 долларов (без учета аренды). Арендовать жилье в столице Любляне можно за 500 долларов в месяц, в других городах – за 250-300 долларов. Коммунальные услуги обойдутся в среднем в 40 долларов, а месячный проездной – в 31 доллар. Минимальная зарплата в Словении – 1100 долларов. Самыми дешевыми для жизни городами Чехии являются Мурска-Собота, Кршко, Веленье и Марибор.

Как сообщал УНИАН, ранее Румыния, Португалия и Словения попали в число самых дешевых стран Европы для посещения в 2023 году, где туристы смогут увидеть максимум и потратить при этом минимум.

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