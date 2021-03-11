В "Укрзализныце" подчеркнули, что поезда будут загружены только на 50%.

"Укрзализныця" готова увеличить количество спецрейсов из "красных" зон для тех, кто застрял там после усиления карантина.

Читайте такжеВ НАН предупреждают, что весенняя волна коронавируса в Украине может стать национальной катастрофойОб этом сообщает ТСН.ua.

Отмечается, что 6 спецрейсов уже осуществили 8 и 9 марта. Домой приехали почти полтысячи пассажиров. Еще несколько рейсов из Западной Украины планируют на 13 и 14 марта. В руководстве "Укрзализныци" говорят, что вместе с Минздравом они еще будут определять новые даты спецрейсов из "красных" регионов.

Также добавили, что для безопасной перевозки пассажиров, спецрейсы будут загружены лишь на 50%. Именно поэтому, чтобы транспортировать одинаковое количество пассажиров, рейсов в "красные" зоны должно быть вдвое больше.

Что этому предшествовало

Ранее "Укрзализныця" прекратила продажу билетов и пассажирское сообщение с регионами, которые оказались в "красной" зоне карантина.

По состоянию на 11 марта "красными" в Украине пока еще остаются четыре области - Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская.

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Автор: УНИАН