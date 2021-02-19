В частности, в начале марта авиакомпания возобновляет рейсы из Киева в Женеву и Прагу.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 1 марта начинает постепенное восстановление своей сети рейсов, в частности восстанавливает ряд рейсов, которые были отменены из-за карантина, а также увеличивает количество частот на наиболее популярных направлениях.

Читайте такжеСтало известно, стоит ли украинцам планировать летние отпуска на фоне пандемии

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в начале марта авиакомпания возобновляет рейсы из Киева в Женеву (Швейцария) и Прагу (Чехия).

В конце марта будут выполняться рейсы из Киева в Ларнаку (Кипр), Вильнюс (Литва), Барселону (Испания) и Кишинев (Молдова).

Также будет восстановлено воздушное сообщение между Одессой и Стамбулом.

Согласно сообщению, увеличение частот произойдет между Киевом и Дубаем (до 6 рейсов в неделю). Начиная с мая 2021 года увеличение частот произойдет между Украиной и Стамбулом (до 21 частоты в неделю).

Дополнительно МАУ выполнит рейсы по следующим маршрутам: Киев (KBP) - Дели (DEL) - Киев (KBP) – 25 февраля, 5, 13, 18 марта; Киев (KBP) - Ташкент (TAS) - Киев (KBP) – 28 февраля, 10, 21, 31 марта (обратный рейс на следующий день).

В марте авиакомпания увеличит частоту полетов до ежедневной периодичности по следующим маршрутам: Киев (KBP) - Амстердам (AMS) - Киев (KBP); Киев (KBP) - Париж (CDG) - Киев (KBP; Киев (KBP) - Милан (MXP) - Киев (KBP); Киев (KBP) - Тбилиси (TBS) - Киев (KBP); Киев (KBP) - Ереван (EVN) - Киев (KBP); Киев (KBP) - Тель-Авив (TLV) - Киев (KBP).

Последний в этом перечне рейс будет иметь 11 частот в неделю с началом летней навигации. Начиная с мая - 14 рейсов в неделю.

Как сообщал УНИАН, ранее в феврале МАУ отчиталась о количестве обработанных обращений пассажиров и сумме возвращенных средств в связи с отменой десятков рейсов из-за влияния COVID-19. В частности, в период с апреля 2020 года по январь 2021 года авиакомпания МАУ вернула пассажирам более 26,5 млн долл.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

Другие новости авиакомпаний

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец