За 10 месяцев работы в условиях влияния COVID-19 авиакомпания рассмотрела более 101 тыс. обращений пассажиров.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отчиталась о количестве обработанных обращений пассажиров и сумме возвращенных средств в связи с отменой десятков рейсов из-за влияния COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что с началом пандемии авиакомпании приходится работать в условиях ограниченного человеческого ресурса, поскольку Covid-19 остановил авиационную отрасль и снизил уровень перевозок до 15% от объема за прошлый год, что привело к вынужденной необходимости сокращения штата сотрудников авиакомпании.

Читайте такжеПо итогам коронавирусного года Ryanair потерял около миллиарда евроТакже пресс-служба сообщила, что в период с апреля 2020 по январь 2021 года авиакомпания МАУ вернула пассажирам более 26,5 млн долл.

"Только за декабрь 2020 года и январь 2021 года было оформлено возвратов на сумму более 4,5 млн долл. За 10 месяцев своей деятельности в условиях влияния COVID-19 авиакомпания рассмотрела более 101 тыс. обращений пассажиров", - говорится в сообщении.

В МАУ утверждают, что готовы к открытому диалогу с пассажирами и надеются на понимание.

«Со своей стороны сотрудники всех коммуникационных подразделений делают все возможное для сокращения времени обработки всех запросов», - сообщает компания.

Как МАУ работает в условиях пандемии коронавируса

В декабре 2020 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» призвала президента Украины Владимира Зеленского поручить правительству разработать программу действий по предоставлению компании возвратной финансовой помощи (займа или стабилизационного кредита) с целью выплаты заработной платы сотрудникам.

В январе 2021 года МАУ заявила о готовности перевозить вакцины от COVID-19. В частности, компания подготовила самолеты для таких рейсов.

Также в январе авиакомпания обратилась в Министерство здравоохранения с предложением пересмотреть и утвердить новые правила въезда в Украину вакцинированных лиц при наличии физического или электронного сертификата о прививках от COVID-19.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

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Автор: Павел Степанец