Правилами предусмотрено обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия, а также ряд других требований.

В Соединенных Штатах Америки вступили в силу новые карантинные требования для въезда иностранцев в эту страну.

Об этом сообщает Посольство Украины в США в социальной сети Facebook.

В частности, с 26 января 2021 года вступили в силу новые правила карантина для пассажиров (независимо от гражданства и/или места постоянного проживания), следующих авиатранспортом в США.

"Они предусматривают обязательное наличие у всех путешествующих (в возрасте от двух лет) отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней (72 часов) до запланированной поездки. Путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований и наличие отрицательных результатов или выздоровление от COVID-19, разрешение от врача или органов здравоохранения на путешествие", - говорится в сообщении.

Кроме этого путешествующим рекомендуется сдавать повторно тест на COVID-19 на 3-5 день после прилета в США и оставаться дома в течение 7 дней, или в течение 10 дней в случае отсутствия результатов повторного тестирования.

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Также сказано, что последние рекомендации Центров контроля за заболеваниями США (CDC) для путешествующих авиатранспортом размещены по ссылке.

Отдельные штаты и территории могут вводить свои требования наличия свидетельств о тестировании и режима карантина, которые можно проверить по адресу.

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Автор: Виталий Саенко