Мероприятие требует большой подготовки со стороны госорганов, ассоциаций и учреждений самбы. Что невозможно сделать в этот момент.

Новый мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес заявил, что в июле этого года невозможно будет провести Карнавал, но он надеется провести его после вакцинации в 2022 году.

Читайте такжеКарнавала в Рио-де-Жанейро в феврале не будетОб этом он сообщил в "Твиттере", передает Украинская правда.

"Несомненно, в 2022 году мы сможем (все вакцинированные должным образом) праздновать жизнь и нашу культуру со всей интенсивностью, которой мы заслуживаем.

Это празднование требует большой подготовки со стороны государственных органов, ассоциаций и учреждений самбы. Что невозможно сделать в этот момент. Таким образом, я хотел бы сообщить вам, что в середине 2021 года у нас не будет карнавала.

Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и ясного видения экономической важности этого культурного события для нашего города. Однако пока что думать бессмысленно, что мы сможем провести карнавал в июле".

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Автор: УНИАН