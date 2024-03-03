Также на Тенерифе запретят менять воду в бассейнах.

На популярном среди туристов острове испанских Канарських островов Тенерифе начали вводить ограничения на потребление воды.

Как пишет Mirror, вслед за материковой частью Испании чрезвычайную ситуацию из-за засухи решил объявить муниципалитет Фасния на юге Тенерифе. В частности, новые правила запрещают использование питьевой воды для орошения, повторное наполнение плавательных бассейнов, прудов и резервуаров, а также чистку фасадов, мытье транспортных средств (за исключением заправочных станций) и пользование душем на общественных пляжах.

Недостаток водных ресурсов объясняется более жаркими и засушливыми осенью и зимой на острове. Ожидается, что уже вскоре чрезвычайную ситуацию с водой объявят на всей террритории Тенерифе, поскольку этим летом острову прогнозируют самый критический период с водой в истории, если не пойдет сильный дождь, что кажется маловероятным.

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Хотя Фасния не является одним из популярных мест отдыха на острове, она все же довольно близка к другим локациям. Пока неизвестно, насколько сильно и повлияет ли вообще на туристов любое ограничения на воду из-за засухи на Тенерифе, поскольку многие крупные отели имеют свои собственные системы подачи воды, а многие бассейны наполняются водой из моря.

В то же время, в других регионах Испании уже идут разговоры об установке счетчиков воды возле ванных комнат отелей, чтобы гости, решившие использовать больше воды, платили за эту привилегию. На материке также планируется отправлять суда с водой в такие города как Барселона, где еще с начала февраля 2024 года действует чрезвычайное положение из-за ситуации с водой.

Как сообщал УНИАН, ранее климатологи предупредили, что лето 2024 года будет таким же жарким, как и предыдущее. В частности, экстремальная жара может вернуться на такие популярные туристические направления, как Греция, Испания и Италия.

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