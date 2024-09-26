Новый поезд между немецкой и французской столицами начнет курсировать уже в декабре 2024 года.

В конце 2023 года после десятилетнего перерыва Берлин и Париж соединили ночным скоростным поездом, и вот теперь у него наконец появится дневной аналог, который позвалит пассажирам путешествовать между немецкой и французской столицами быстрее, чем когда-либо.

Как пишет Euronews Travel, французская SNCF и немецкая Deutsche Bahn наконец подтвердили, что новый рейс начнет курсировать уже в декабре 2024 года.

В настоящее время поездка в дневное время между Берлином и Парижем подразумевает пересадку и обычно занимает от 9 до 10,5 часов. Между тем, ночной поезд ÖBB Nightjet между двумя столицами идет около 13 часов 15 минут, и курсирует он только три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Более того, с августа его обслуживание было приостановлено из-за крупных работ на железнодорожной сети. Ожидается, что оно возобновится в конце октября.

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Новый прямой поезд будет курсировать ежедневно и ехать около восьми часов, отправляясь с парижского вокзала Gare de l’Est в 9:55 утра и прибывая на главный вокзал Берлина в 6:03 вечера. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:54 утра и прибывать в 7:55 вечера.

Новый высокоскоростной поезд ICE будет курсировать с 16 декабря, по пути делая остановки также в Страсбурге, Карлсруэ и Франкфурте-на-Майне.

Билеты поступят в продажу с 16 октября, их стоимость будет стартовать от 59 евро в одну сторону.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили о новых правилах в поездах Франции, нарушителям которых грозят крупные штрафы.

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