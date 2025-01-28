Эксперты издания призвали туристов к поиску небанальных вариантов отдыха.

Европа – это огромный и разнообразный континент, предлагающий отдых на любой вкус. Особенно популярны здесь поездки на уикэнд, однако часто туристы леняться выезжать за пределы самых известных локаций, уже не справляющихся с потоками гостей.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet рассказали о десяти отличных вариантах путешествия на выходные в Европе для тех, кто устал от стандартного городского отдыха в переполненных столицах.

10 замечательных идей для поездок на выходные в Европе

1. Побережье Неаполитанского залива, Италия: здесь можно изучить вулкан Везувий, руины Помпеи и остров Искья, а дальше отсюда отправиться на Амальфитанское побережье.

Видео дня

2. Сараево и его окрестности, Босния и Герцеговина: полностью исследовав боснийскую столицу, можно потом отправиться в старинный город Мостар.

3. Ионические острова Корфу и Пакси, Греция: туристы могут здесь совместить прогулки по живописной природе и знакомство со старинными фортами.

4. Люксембург: крошечное государство на границе з Бельгией, Германией и Францией с единственным одноименным городом поражает гостей старинной архитектурой и густыми лесами вокруг.

5. Лазурное побережье Ниццы, Франция: известная своим солнечным климатом, песчаными пляжами и красочными зданиями, столица Французской Ривьеры также может похвастаться ярким сочетанием музеев, архитектуры и гастрономии.

6. Белфаст, Северная Ирландия: город, который долго оставался вне поля зрения гостей, теперь переживает туристический бум благодаря своей архитектуре, музеям и пабам.

7. Стокгольм и его окресности, Швеция: природа Стокгольмского архипелага с тысячами скалистых островов и изрезанной береговой линией, пронизанной озерами и лесами, станет настоящим подарком для любителей отдыха на свежем воздухе.

8. Другая сторона Праги, Чехия: чешская столица давно уже пользуется большой популярностью у тристов благодаря своей архитектуре, пивным традициям и доступным ценам, но теперь эксперты предлагают променять топовые локации на менее известны: например, Пражский град можно заменить Вышеградским замком, а вчером вместо пивных пабов отправиться в джазовый клуб.

9. Водная жизнь Будапешта, Венгрия: день можно провести в местных термальных бассейнах, а потом отправиться в речной круиз по Дунаю.

10. Любляна, Словения: этот город хоть и небольшое, но может многое предложить туристам – от средневековой крепости до катания на велосипедах по лесистым холмам.

Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный журнал о туризме и развлечениях Time Out составил список из 14 лучших городов Европы, чтобы провести сити-брейк в 2025 году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.