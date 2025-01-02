Time Out назвал 14 лучших городов Европы для сити-брейка в 2025 году

Формат отдыха "сити-брейк" (от английского city break) стабильно пользуется большой популярностью среди туристов, желающих немного перезагрузиться в течение нескольких дней в пределах города (отличного от их постоянного места проживания).
Влиятельный журнал о туризме и развлечениях Time Out составил список из лучших городов Европы, чтобы провести сити-брейк в 2025 году. При этом основу рейтинга составили не страдающие от чрезмерного туризма европейские столицы вроде Рима или Парижа, а менее раскрученные (но не менее удивительные) города.
Возглавил рейтинг второй по величине город Нидерландов Роттердам, который многие считают "культурным сердцем" страны. Среди дополнительных стимулов посетить город в этом году – открытие нового музея FENIX, расположенного в историческом портовом складе. Это будет первый в мире музей, который проведет посетителей по миру и расскажет о влиянии миграции через искусство. В солнечный день туристам также советуют отправиться в путешествие по городским каналам на HotTug – первой в мире лодке-джакузи.
За ним расположились венгерская столица Будапешт, где туристам будет особенно приятно погреться в термальных бассейнах в любое время года, и второй по величине город Ирландии Корк, не такой переполненный как Дублин, но не менее яркий.
14 лучших направлений Европы для городского отдыха в 2025 году
- Роттердам, Нидерланды
- Будапешт, Венгрия
- Корк, Ирландия
- Жирона, Испания
- Хельсинки, Финляндия
- Порту, Португалия
- Тбилиси, Грузия
- Милан, Италия
- Краков, Польша
- Осло, Норвегия
- Тулуза, Франция
- Вена, Австрия
- Бирмингем, Великобритания
- Тирана, Албания
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали три малоизвестных города Европы, которые ожидают приток туристов в 2025 году.
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