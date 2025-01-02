Time Out назвал 14 лучших городов Европы для сити-брейка в 2025 году

Возглавил рейтинг второй по величине город Нидерландов Роттердам.

Формат отдыха "сити-брейк" (от английского city break) стабильно пользуется большой популярностью среди туристов, желающих немного перезагрузиться в течение нескольких дней в пределах города (отличного от их постоянного места проживания).

Влиятельный журнал о туризме и развлечениях Time Out составил список из лучших городов Европы, чтобы провести сити-брейк в 2025 году. При этом основу рейтинга составили не страдающие от чрезмерного туризма европейские столицы вроде Рима или Парижа, а менее раскрученные (но не менее удивительные) города.

Возглавил рейтинг второй по величине город Нидерландов Роттердам, который многие считают "культурным сердцем" страны. Среди дополнительных стимулов посетить город в этом году – открытие нового музея FENIX, расположенного в историческом портовом складе. Это будет первый в мире музей, который проведет посетителей по миру и расскажет о влиянии миграции через искусство. В солнечный день туристам также советуют отправиться в путешествие по городским каналам на HotTug – первой в мире лодке-джакузи.

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За ним расположились венгерская столица Будапешт, где туристам будет особенно приятно погреться в термальных бассейнах в любое время года, и второй по величине город Ирландии Корк, не такой переполненный как Дублин, но не менее яркий.

14 лучших направлений Европы для городского отдыха в 2025 году

Роттердам, Нидерланды Будапешт, Венгрия Корк, Ирландия Жирона, Испания Хельсинки, Финляндия Порту, Португалия Тбилиси, Грузия Милан, Италия Краков, Польша Осло, Норвегия Тулуза, Франция Вена, Австрия Бирмингем, Великобритания Тирана, Албания

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали три малоизвестных города Европы, которые ожидают приток туристов в 2025 году.

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