В этом году туристы больше всего интересуются городами в Италии.

Итальянскую столицу Рим, ранее названную самым небезопасным городом Европы, также признали самым наводненным туристам европейским городом.

Кроме того, в первую десятку попали еще три города в Италии – Милан, Венеция и Флоренция, пишет Daily Express со ссылкой на данные исследования, заказанного онлайн-гидом Dubai Tours and Tickets.

Так, согласно исследованию, в 2024 году в среднем ежемесячно из Великобритании совершалось 50 570 поисков рейсов в Рим, что сделало его самым популярным местом для поиска среди британцев.

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Всего исследование, проведенное онлайн-гидом, проанализировало данные поиска в Google по 140 городам по всему миру за последний год, однако в первую десятку попали исключительно европейские города.

Помимо итальянских городов, в топ-10 попали Лиссабон, Берлин, Париж, Родос, Афины и Ницца.

10 самых оживленных городов Европы в 2024 году

1. Рим (Италия).

2. Лиссабон (Португалия).

3. Берлин (Германия).

4. Милан (Италия).

5. Венеция (Италия).

6. Париж (Франция).

7. Остров Родос (Греция).

8. Афины (Греция).

9. Ницца (Франция).

10. Флоренция (Италия).

Тем временем, самым рейтинговым неевропейским направлением стал город Орландо в США, а Дубай в ОАЭ занял лишь 31-е место в списке.

Популярность Рима среди британских туристов эксперты связывают с ​​тем, что туристов предупредили о масштабных обновлениях, которые будут проводиться по всему городу до конца 2024 года.

Ожидается, что многие знаковые достопримечательности Вечного города будут закрыты строительными лесами на большую часть оставшейся части 2024 года, поскольку город готовится к Римско-католическому Святому году в 2025 году и ожидаемым 32 миллионам посетителей религиозных объектов города, таких как Ватикан и собор Святого Петра.

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