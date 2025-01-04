От Милана до Кальяри – каждый найдет идеальное направление именно для себя.

Италия – страна, которая может предложить идеальный отдых для каждого типа туристов: от лыжного путешествия по популярным горнолыжным трассам до отпуска на песчаном побережье побережья Альмальфи. Но найдут что-то для себя и те, кто располагает только выходными.

Итальянский городской ландшафт идеально подходит для любимого отдыха путешественников, которым не хватает времени и которые стремятся познать культуру, – сити-брейка. От ренессансной Флоренции до прибрежного Кальяри – The Independent назвало лучшие города, которые стоит посетить, чтобы почувствовать Италию по-настоящему.

Милан, Ломбардия

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Милан остается лидером в сфере финансов и высокой моды. Он также является очень популярным среди туристов. Этот северный город богат магазинами популярных брендов, но и не лишен очарования старого мира – от опер и балетов Театра Ла Скала до грандиозных картин в музее Пинакотека ди Брера.

Не стоит забывать и о богато украшенном соборе Дуомо ди Милано. Из него открывается великолепный вид на город.

Катания, Сицилия

Невоспетая звезда Сицилии, Катания расположена у подножия действующего вулкана Этна. Старинный центр города в стиле барокко, площади, заставленные тратториями, и впечатляющие природные чудеса – разве что-то еще нужно для итальянского уикенда.

Если этого недостаточно, чтобы убедить вас посетить Катанию, сицилийская уличная еда включает в себя аранчини и канноли с начинкой из рикотты. Этими соблазнительными лакомствами можно насладиться, поднимаясь по канатной дороге на Этну, исследуя разрушенные амфитеатры и любуясь фасадом Катедрале-ди-Сант-Агата.

Кстати, посетить Катанию можно и в феврале – именно в этом месяце Фестиваль Святой Агаты чтит память сицилийской покровительницы парадом реликвий, музыкой и пиром.

Флоренция, Тоскана

Столица Тосканы до сих пор процветает благодаря ренессансному богатству творческих личностей, которые когда-то здесь жили – от Микеланджело до Данте. С прибрежным горизонтом тосканских холмов с одной стороны и колокольнями и куполами с другой, шикарная Флоренция также сделала себе имя на шопинг-сцене.

Туристам, которые любят исторические достопримечательности и искусство, тоже будет чем заняться. Галереи, включая Дворец Питти и Базилику Санта-Кроче, демонстрируют вневременные шедевры искусства. В то же время третий по величине храм в мире, Дуомо, является непревзойденным готическим памятником с известным флорентийским колоритом.

Бари, Апулия

Бари – портовый город на побережье Италии, где шумная ночная жизнь и прохладные пляжи сочетаются с традиционной культурой Апулии. В старом городе, известном как Бари Веккья, вы сможете увидеть впечатляющие церкви, включая собор Базилика Сан-Никола, а также макаронную улицу Страда-делле-Ореккетте и художественную площадь Пьяцца-дель-Феррарезе

К тому же, еда там очень вкусная. На ужин попробуйте фокаччу со свежей рыбой, а на десерт – мороженое от любимой местными жителями компании Gentile.

Кальяри, Сардиния

Кальяри, столица Сардинии, сверкает на изогнутом средиземноморском побережье с 25-вековым наследием. Выходных будет достаточно, чтобы открыть для себя этот город.

Крутые улочки Кастелло, бывшие королевские сады Джардини Публичи и пляж Поэтто, где живут фламинго – это те места, которые точно стоит посетить.

Рим, Лацио

Итальянская столица – довольно "раскрученное" туристическое направление. Этот город – фактически музей фонтанов, руин и отголоски эпохи Возрождения под открытым небом.

Остатки Древнего Рима с множеством достопримечательностей, среди которых до сих пор прочно стоящие на карте Колизей и Пантеон, являются прекрасными местами, которые обязательно стоит посетить тем, кто хочет отдохнуть от города.

Обязательно попробуйте здесь карбонару, сделайте перерыв на капучино и устройте пикник на Авентинском холме.

Неаполь, Кампания

Неаполь, который часто игнорируют как "ворота" Италии в усеянный цитрусовыми Амальфи, утоляет жажду местной аутентичности своей суровой энергией. Здесь нет того блеска, как в Риме и Венеции.

Родина пиццы не обходится без собственных достопримечательностей. Здесь есть греко-римские улицы, внесенные в список ЮНЕСКО в Центре Сторико, Неаполь Соттерранеа – подземный лабиринт тоннелей – и Испанский квартал Квартьери Спаньоли, идеальный для того, чтобы потягивать апероль в долгие неаполитанские выходные.

Турин, Пьемонт

Один из невоспетых городов Италии – Турин – спрятан под колоссальными вершинами Альп в северном регионе страны. Он является довольно неизведанным по сравнению с некоторыми более шумными туристическими местами.

Хотя Турин не может похвастаться таким же количеством античной архитектуры, как Рим, или такими же широкими береговыми линиями, как Бари, он запоминается цветущей художественной сценой и впечатляющим индустриальным наследием.

В городе есть ряд музеев, освещающих историю Италии – от киноиндустрии до автомобильных коллекций. Однако, прежде всего, Турин – это рай для любителей шоколада, ведь это родина смеси шоколада и лесных орехов, известной как джандуя, которую можно попробовать во многих роскошных заведениях, таких как Guido Gobino Bottega.

Где в Италии стоит побывать в 2025 году

Многие путешественники выбирают популярные города, но Италия предлагает множество альтернатив, которые не менее впечатляющие. К примеру, обратите внимание на Саленто, где вы сможете почувствовать настоящий шарм Южной Апулии и насладиться плаванием в бирюзовых водах Кала-дель-Аквавива.

Также стоит посетить Скопелло. Это тихая деревня, расположенная вдоль скалистого побережья Сицилии.

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