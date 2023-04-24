Самая высокая скорость интернета – в Катаре, ОАЭ и Китае. Но есть в списке и весьма неожиданные направления вроде Румынии или Чили.

Большинство путешественников – будь-то цифровые кочевники, будь-то туристы выходного дня – считают важным оставаться на связи во время поездок.

Популярный сайт тестирования скорости интернета Ookla проанализировал среднюю скорость мобильного интернета и широкополосного доступа в 200 городах 179 стран за март 2023 года, чтобы определить города мира с самым быстрым интернетом. Рейтинг учитывал скорость загрузки и выгрузки как для мобильных, так и для широкополосных сетей, пишет Travel Off Path.

Города мира с самым быстрым мобильным Wi-Fi

1. Ар-Райян, Катар (средняя скорость загрузки в марте 2023 года составляла 223,87 Мбит/с).

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2. Дубай, ОАЭ (210,70 Мбит/с).

3. Копенгаген, Дания (198,92 Мбит/с).

4. Абу Даби, ОАЭ (179,63 Мбит/с).

5. Осло, Норвегия (177,06 Мбит/с).

Также в топ-10 городов с самым быстрым Wi-Fi попали Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Доха (Катар), Пекин (Китай), Шанхай (Китай) и Стокгольм (Швеция).

Города мира с самым быстрым широкополосным доступом в интернет

1. Пекин, Китай (средняя скорость загрузки в марте 2023 года составляла 264,92 Мбит/с).

2. Абу Даби, ОАЭ (261,97 Мбит/с).

3. Шанхай, Китай (232,08 Мбит/с).

4. Бангкок, Тайланд (224,67 Мбит/с).

5. Нью-Йорк, США (224,41 Мбит/с).

Также в топ-10 городов с самой быстрой фиксированной широкополосной связью попали Лион (Франция), Вальпараисо (Чили), Копенгаген, (Дания), Бухарест (Румыния) и Лос-Анджелес (США).

Как сообщал УНИАН, ранее столицу Португалии город Лиссабон признали лучшим городом мира для цифровых кочевников в 2023 году.

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