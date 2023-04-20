В топ-5 лучших городов для удаленных работников попали Лиссабон, Бангкок, Мадрид, Сеул и Дели.

Столицу Португалии город Лиссабон признали лучшим городом мира для цифровых кочевников в 2023 году.

Как пишет Travel Off Path, веб-сайт рынка гибких рабочих мест Instant Offices опубликовал свежий отчет, в котором почти 80 локаций по всему миру ранжируют на предмет их пригодности для цифровых кочевников. В частности, учитывались данные о доступности города, погоде, скорости Интернета и покрытия Wi-Fi.

Топ-10 городов для цифровых кочевников в 2023 году

1. Лиссабон (Португалия). Город обеспечил себе первое место благодаря множеству коворкингов, более 7 тысяч точек доступа Wi-Fi и потрясающим предложением по еде и напиткам. Теплый климат и приморское расположение являются дополнительным бонусом.

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2. Бангкок (Таиланд). Город привлекает цифровых кочевников по многим причинам, одна из которых – его огромное сообщество экспатов, что упрощает общение и адаптацию. Бангкок может похвастаться более чем 15 тысячами точек доступа Wi-Fi по всему городу, множеством коворкингов и доступным жильем. А еще здесь невероятно богатая ночная жизнь на любой вкус.

3. Мадрид (Испания). Стоимость жизни здесь немного ниже, чем в некоторых других известных европейских столицах. Поскольку Мадрид становится своего рода центром удаленных работников, здесь созданы максимально благоприятные условия для работы и адаптации.

4. Сеул (Южная Корея). Благодаря фантастическому общественному транспорту, отличной инфраструктуре, суперсовременным технологиям, культуре, истории и ночной жизни в этом шумном мегаполисе никогда не будет недостатка в развлечениях. Кроме того, здесь одна из самых высоких скоростей интернета в мире.

5. Дели (Индия). Город привлекает цифровых кочевников благодаря более низкой стоимости жизни, чем у других в списке, множеству коворкингов и точек доступа к Wi-Fi.

6. Дубай (ОАЭ). Здесь цифровые кочевники наслаждаются высокой степенью безопасности, отличной современной инфраструктурой и высоким качеством жизни в Дубае. Скорость интернета и количество точек доступа к Wi-Fi в городе также на высоком уровне.

7. Хошимин (Вьетнам). Дешевое жилье и низкие ежедневные расходы, вкусная уличная еда и отличный интернет – это лишь некоторые из причин, по которым город попал в десятку лучших в этом списке. Цифровые кочевники здесь могут исследовать увлекательный культурный город с историей и интересностями на каждом углу.

8. Джакарта (Индонезия). Одним из основных факторов здесь является сообщение с другими районами Юго-Восточной Азии, особенно для тех, кто хочет исследовать Индонезийский архипелаг. Хотя это и не так дешево, как в некоторых других упомянутых городах, здесь все же можно найти выгодные и безопасные варианты проживания для цифровых кочевников.

9. Катманду (Непал). С хорошим доступом в Интернет, дешевым жильем и дружелюбными людьми неожиданно для многих этот город уверенно попал в первую десятку.

10. Роттердам (Нидерланды). В этом маленьком и доступном городе, известном как творческое сердце страны, есть множество коворкингов, сверхбыстрый Wi-Fi и немало развлечений, которыми можно заняться в свободное время. С многочисленными кафе вдоль улиц и крупнейшим портом Европы Роттердам всегда предлагает что-то интересное.

Как сообщал УНИАН, ранее Хорватия, Черногория, Колумбия и Коста-Рика были названы лучшими странами для цифровых кочевников в 2023 году. Эти четыре страны предлагают простые условиях получения виз цифровых кочевников, а так же могут похвастаться хорошим климатом, приятными ценами и богатым культурным наследием.

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