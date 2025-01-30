Италия – одна из самых дружелюбных к железным дорогам стран в мире, где быстрые, комфортабельные и экономичные поезда проникают почти в каждый уголок.

Не так давно итальянский транспортный оператор Trenitalia был признал лучшей железнодорожной компанией Европы. Эксперты хвалили его за доступные цены и комфорт, а также хорошую маршрутную сетку.

Опытный путешественник Брендан Сейнсбери в свое блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet поделился своими секретами путешествий на поездах по Италии.

"Италия – одна из самых дружелюбных к железным дорогам стран в мире, где быстрые, комфортабельные и экономичные поезда проникают почти в каждый уголок прекрасной страны. Итальянцы, известные производством сверхзвуковых Ferrari и Lamborghini, также создали одни из самых быстрых поездов в Европе. Пулеобразные локомотивы Frecce выпускаются в трех различных категориях, возглавляемых высокоскоростным Frecciarossa 1000, максимальная крейсерская скорость которого составляет 300 км/ч", – говорит Брендан.

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А еще, по его словам, итальянские поезда позволяют туристам любоваться великолепными пейзажами – от зеленых холмов до белоснежных пляжей, омываемых лазурными морскими водами, от древних крепостей до пастельных домиков.

Насколько хороши поезда в Италии

По словам опытного путешественника, большинство итальянских поездов эксплуатируются государственной дочерней компанией Trenitalia, основанной в ее современном виде в 2000 году. Она контролирует львиную долю подвижного состава страны, управляя сложной паутиной линий общей протяженностью более 16 тысяч килоетров, охватывающей все 20 регионов страны.

Под управлением Trenitalia курсируют три основные категории поездов:

Regionale : самые медленные и дешевые поезда, которые обычно останавливаются на всех или большинстве станций.

: самые медленные и дешевые поезда, которые обычно останавливаются на всех или большинстве станций. Intercity (IC) : быстрые поезда, которые курсируют между крупными транспортными узлами, в то время как Intercity Notte обеспечивает ночные перевозки между севером и югом страны.

: быстрые поезда, которые курсируют между крупными транспортными узлами, в то время как Intercity Notte обеспечивает ночные перевозки между севером и югом страны. Alta Velocità (AV) : модели Frecciarossa, Frecciargento и Frecciabianca, которые соединяют крупные города, достигая скорости 300 км/ч, 250 км/ч и 200 км/ч соответственно.

Здоровую конкуренцию им обеспечивает частная компания Italo, которой управляет NTV – ее поезда AGV и EVO примерно похожи на модели Frecciarossa и Frecciargento компании Trenitalia по скорости и обслуживанию.

"Конкуренция между поездами Frecce (AV) и Italo поддерживает высокие стандарты и низкие цены. Frecciarossas имеют бортовые кафе и четыре разных класса, в то время как поезда Italo имеют немного более роскошный декор. И все они быстрее, чем на машине, особенно если учесть пробки и парковку", – поясняет Брендан.

Можно ли добраться в любую точку Италии на поезде

В Италии практически нет крупных городов, куда нельзя добраться на поезде. Высокоскоростные поезда Italo курсируют между крупными транспортными узлами Турин, Милан, Болонья, Флоренция, Рим, Неаполь и Салерно, а на севере есть дополнительные сообщения с Брешией, Вероной и Венецией, говорит автор материала.

Те временем, по его словам, поезда Frecce (AV) охватывают похожую сеть, но простираются дальше на юг до Реджо-ди-Калабрия. Другая линия восточного побережья обслуживает Анкору, Пескару, Бари и Лечче. Высокоскоростные поезда сократили время в пути между Римом и Неаполем до чуть более часа, а между Римом и Миланом – до чуть менее трех, поезда отправляются каждые 30 минут.

Междугородние и региональные поезда охватывают остальную часть страны, включая Сицилию и Сардинию. Все поезда, от AV до Regionales, поддерживаются в хорошем состоянии, а новый подвижной состав, включая двухэтажные вагоны, вводится каждые несколько лет, добавляет он.

"По удобству, стоимости и устойчивости итальянские поезда почти всегда превосходят автомобили и обслуживают некоторые из самых отдаленных регионов Италии. Известные районы без железнодорожного покрытия – побережье Амальфи, части сельской Калабрии и Базиликаты, а также большая часть Сардинии, где вам придется пересесть на автобусы", – отмечает Брендан.

Часто ли опаздывают поезда в Италии

По словам путешественника, обычно итальянские поезда редко опаздывают, но задержки на 10-20 минут также не редкость, особенно на региональных поездах, что может вызвать проблемы при слишком плотной стыковке на пересадку. Поэтому всегда лучше бронировать прямой поезд до места назначения, если это возможно.

При этом жизнь путешественникам в Италии нередко портят случайные однодневные забастовки, о которых объявляется всего за несколько дней до даты проведения – это "часть итальянской культуры, которая может фактически остановить общественный транспорт", говорит Брендан.

Нужно ли валидировать билеты на поезда в Италии

Билеты на региональные поезда без даты должны быть проштампованы в зеленых и серых конвалидах, расположенных на станциях, перед посадкой в ​​поезд. Контролеры могут оштрафовать людей, путешествующих с непрокомпостированным билетом (около 50 евро, если вы платите на месте). Хотя оправдания, что вы невежественный турист, иногда работают, как правило, риск не стоит того, предупреждает автор блога.

Тем временем, билеты на поезда AV и Intercity не требуют компостирования, поскольку их можно использовать только на конкретные дату и время.

Можно ли садиться на любое место в поезде в Италии

Цены на билеты варьируются в зависимости от типа поезда, класса обслуживания, времени поездки и того, насколько заранее вы бронируете. Более дорогие и изысканные поезда Frecciarossa имеют четыре класса: стандартный, премиум, бизнес и представительский, с ценами, увеличивающимися по возрастающей шкале: 25% для премиума, 60% для бизнеса и 100% для представительского. Italo имеет три класса: смарт, прима и клуб, с ценовыми категориями, аналогичными Frecciarossas.

В других поездах Trenitalia есть места первого и второго класса, а билет первого класса обычно стоит на треть или половину дороже, чем билет второго класса.

Билеты на поезда Frecce/Italo и Intercity можно забронировать за четыре месяца вперед, хотя из-за частоты движения поездов они редко распродаются. Их можна забронировать онлайн или купить на станции, при этом пассажиру будет назначено конкретное место.

Региональные поезда, которые останавливаются почти на каждой станции, не требуют бронирования. "Просто заплатите за билет до отправления, запрыгните в поезд и займите место, где вам нравится. Хотя поезда могут быть переполнены, особенно на популярных маршрутах и ​​во время летних каникул, их много, и у вас редко возникнут проблемы с поиском места", – поясняет Брендан.

Многоязычные билетные автоматы (biglietto veloce) есть на всех итальянских железнодорожных станциях и просты в использовании. Они принимают как наличные, так и кредитные карты. На крупных станциях также есть кассиры в рабочее время.

"Бронируйте заранее билеты на поезда AV, так как на некоторых маршрутах можно сэкономить до 50%, если вы уверены в своих планах на поездку – возврат средств не предусмотрен", – добавляет бывалый турист..

Стоит ли покупать проездной на поезда в Италии

Trenitalia предлагает различные дисконтные проездные, но они в основном полезны для резидентов или долгосрочных посетителей, поскольку они окупаются только при регулярном использовании в течение длительного периода, поясняет Брендан.

Можно ли приехать в Италию на поезде

"Некоторые из лучших железнодорожных маршрутов Италии пересекают ее международные границы с соседями на севере. Маршрут через перевал Бреннер, который соединяет Мюнхен с Венецией через Альпы, иногда рекламируется как лучшая поездка на поезде в Европе, в то время как ночной поезд Euronight между Римом и Веной с двухместными спальными местами (от 100 евро) – это отличный вариант, если вы впервые едете в спальном поезде", – рассказывает путешественник.

Кроме того, с 2021 года поезда Frecciarossa обеспечивают быстрое сообщение между Миланом, Турином и Парижем. После вынужденной остановки в 2023 году, это маршрут будет возобновлен с апреля 2025 года.

Можно ли я взять багаж в поезд в Италии

"Нет никаких больших проблем с багажом, нет сборов за багаж или багажных вагонов. Берите с собой все, что можете унести, и храните это на борту. Собранные велосипеды можно провозить в региональных и междугородних поездах за дополнительную плату в размере 3,50 евро. Разобранные велосипеды можно провозить в поездах AV бесплатно", – поясняет Брендан.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали восемь лучших городов Италии для сити-брейка.

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