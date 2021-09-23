Украина пока что находится в "зеленом" списке стран ЕС.

Европейский союз исключил две страны из "зеленого" списка. Украина пока что находится в перечне стран, туристам из которых можно въезжать на территорию ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Из "зеленого" списка исключили соседку Украины – Молдову, а также Боснию и Герцеговину. Туристам из этих стран временно ограничат поездки в страны Европейского союза.

При этом ЕС внес в "зеленый" список три других страны - Чили, Кувейт и Руанду.

Читайте такжеСША упростят въезд для граждан стран-членов ЕС и Украины - PoliticoТаким образом, в ЕС почти свободно можно въезжать из следующих стран:

Австралия

Канада

Чили

Иордания

Кувейт

Новая Зеландия

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Через две недели "зеленый" список стран снова пересмотрят

Карантин в ЕС из-за коронавируса

30 июня в ЕС впервые определили список третьих стран, граждан которых рекомендовано впускать в ЕС.

Критерии определения третьих стран, в отношении которых должны быть сняты ограничения, учитывают эпидситуацию и меры по сдерживанию распространения коронавируса, в частности социальное дистанцирование, а также экономические и социальные факторы. Все эти критерии рассматриваются вместе.

По эпидситуации страны должны были отвечать таким критериям: количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тыс. населения должна быть близким или ниже аналогичных средних показателей стран-членов ЕС. Тенденция выявления новых случаев инфицирования должна быть стабильной или уменьшаться в течение этого периода по сравнению с предыдущими 14 днями.

Позже страны ЕС стали впускать лишь определенные категории граждан Украины - главным образом тех, у кого есть разрешение на работу в другой стране, водителей фур, дипломатов и еще несколько отдельных случаев, например, наличие близких родственников за рубежом или неотложное лечение.

Автор: Анастасия Горбачева