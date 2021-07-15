В дальнейшем государства-члены будут самостоятельно принимать решения по въезду на свои территории.

В Европейском союзе пересмотрели список третьих стран, гражданам которых разрешено въезд в страны ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции, и позволили туристам из Украины путешествовать в страны-члены Евросоюза.

Как говорится в сообщении Совета Евросоюза, обновлен список третьих стран и отдельных административных регионов, в отношении граждан которых карантинные ограничения на внешних границах подлежат постепенной отмене, начиная с 15 июля.

В частности, в ЕС разрешается въезд гражданам из таких государств, как Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней Даруссалам, Канада, Израиль, Япония, Иордания, Черногория, Ливан, Новая Зеландия, Катар, Молдова, Северная Македония, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина, США, а также Китай, но в том случае, если китайские власти тоже на принципах взаимности отменит ограничения для граждан стран-членов ЕС.

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Список этих стран будет и дальше пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости может обновляться.

Кроме того, согласно сообщению, ограничения на поездки могут быть отменены для специальных административных регионов Китая - Гонконг и Макао.

Отдельно указано, что постепенно можно отменять ограничения для Косово и Тайваня как для образований, которые не признаны как государства по крайней мере одной страной-членом ЕС.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается стран, ассоциированных с Шенгеном: это Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Въезд украинцам в Евросоюз

Ранее о том, что послы Европейского союза расширили список третьих стран, из которых разрешен въезд, и решили добавить Украину, сообщали журналисты.

Официальное обновление списка ожидалось 15 июля.

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Автор: Виталий Саенко